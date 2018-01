22 января 2018 г. Антон Трояновски | The Washington Post Спустя год после избрания Трампа россияне все еще ждут оттепели в отношениях Журналист The Washington Post Антон Трояновски пишет о настроениях российских политиков и экспертов, которые после избрания Трампа предсказывали потепление в российско-американских отношениях. Владимир Жириновский "до сих пор с теплотой" вспоминает встречу с Дональдом Трампом, организованную российским сотрудником ООН в Нью-Йорке в 2002 году. "Он понимал, что то, как Россия изображается в американской прессе, не соответствует действительности. Он понимал, что мы даже лучше, чем американцы", - заявил Жириновский The Washington Post. "Но по мере того, как Россия подводит итоги первого года президентства Трампа, эксперты и политики, предсказывавшие кардинальные перемены в отношениях с США, все чаще приходят к выводу, что просчитались", - отмечает журналист. Жириновский сказал изданию: "Я думал, будет революция. Мы не могли предвидеть всего того, что произошло". Как напоминает автор статьи, "Трамп обещал улучшить отношения с Россией", однако "его администрация удвоила усилия президента Барака Обамы в плане помощи Украине в борьбе против поддерживаемых Россией сепаратистов и согласилась с санкциями Конгресса против России". "Результат - урок по обществознанию для тех россиян, которые думали, что президент США может иметь такую же власть, как их собственный", - подчеркивает Трояновски. После победы Трампа Жириновский произнес в парламенте тост за "быстрое улучшение отношений между Россией и США", но спустя год никакого улучшения не видно. "Если бы победила Клинтон, вся элита США не была бы так настроена против нас", - заявил изданию Жириновский. "В Москве ломают руки из-за упадка в отношениях США и России", однако вывод американского разведсообщества о вмешательстве российских агентов в выборы обсуждается меньше, замечает автор. "Не только наверху, но и на уровне общественности большинство россиян за год так и не поняли, насколько этот вопрос важен для США", - прокомментировал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. "По словам Жириновского, он не знает, верны ли утверждения о вмешательстве. Но даже решительно отвергающие их прокремлевские политики порой выражают удовлетворение тем, что все больше американцев теперь считают Россию силой, которую нельзя игнорировать", - говорится в статье. Как заявил изданию зампред комитета по иностранным делам верхней палаты российского парламента Андрей Климов, Обама "назвал нас страной в руинах, небольшой региональной державой. Через год в Америке не говорят ни о чем другом, кроме России. Единственный верный урок из всего этого: не делайте вид, что другие - карлики". Источник: The Washington Post