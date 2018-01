22 января 2018 г. Притика Рана, Эми Доксер Маркус и Вэньсинь Фань | The Wall Street Journal Китай, не скованный правилами, вырывается вперед и уже опробует методы редактирования генома Китайский медик Ву Шисю с марта прошлого года пытается лечить рак с помощью нового многообещающего инструмента для редактирования генома, сообщает The Wall Street Journal. "Американские ученые принимали участие в разработке этого инструмента, известного под названием Crispr-Cas9 и привлекающего внимание во всем мире после того, как в статье от 2012 года сообщалось, что его можно использовать для "исправления" ДНК", - пишут журналисты Притика Рана, Эми Доксер Маркус и Вэньсинь Фань. В Америке врачам не разрешено применять этот инструмент при испытаниях на людях, но в Китае доктор Ву может продвигаться вперед. "Чтобы разрешить ему испытания, надзорный совет его больницы потратил всего несколько часов. Ему не понадобилось разрешение общенациональных регуляторов, он мало о чем обязан отчитываться", - говорится в статье. "Научная группа доктора Ву в Онкологической больнице Ханчжоу берет кровь у пациентов, страдающих раком пищевода, и отправляет ее по скоростной железной дороге в лабораторию, которая модифицирует клетки, борющиеся с болезнью: а именно, Crispr-Cas9 применяется для удаления гена, который мешает иммунной системе бороться с раком. Затем медики вливают пациентам измененные кровяные клетки, надеясь, что перепрограммированная ДНК одержит верх над болезнью", - поясняют авторы статьи. Первые испытания Crispr на людях за пределами Китая намечены, но пока не начались. Издание уточняет: "Пенсильванский университет потратил почти два года на выполнение требований федеральных и других властей, в том числе на многочисленные проверки безопасности, которые призваны минимизировать риск для пациентов". По сообщению представителя университета, он надеется вскоре получить от федеральных ведомств окончательное разрешение. Некоторые западные ученые волнуются из-за непредвиденных последствий, которые может возыметь применение совершенно нового инструмента. Авторы отмечают: "Западные ученые, которых проинтервьюировала наша газета, не предлагали смягчить жесткие требования властей США. Напротив, многие призывают прийти к консенсусу разных стран по этическим аспектам науки, которая вносит фундаментальные изменения в ДНК человека, но пока нам не совсем понятна?. "Почти нет сомнений в том, что Китай первым начал испытывать Crispr на людях. В базе данных Национальной медицинской библиотеки США зафиксированы 9 клинических испытаний в Китае. The Wall Street Journal обнаружила еще как минимум два случая испытаний в больницах, в том числе одно испытание началось в 2015 году (на год раньше, чем сообщалось прежде). В журнальных статьях нашлись сведения о том, что редактирование генов было сделано не менее 86 пациентам в Китае", - говорится в статье. Издание комментирует: "Чтобы вывести Китай на мировую арену в многочисленных отраслях, Пекин в пятилетнем плане от 2016 года уделил особое место, в числе прочего, редактированию генома. После того как он "призвал к оружию", начались многие испытания Crispr". Карл Джун, руководитель группы, которая исследует Crispr в Пенсильванском университете, говорит, что Китай может опередить США по применению медицинских технологий, первоначально разработанных на Западе. "Мы находимся в опасной точке, когда можно потерять лидирующие позиции в биомедицине", - сказал он. По словам Джуна, налицо "асимметрия в регулировании" между Америкой и Китаем, но научный метод Crispr настолько новаторский, что "трудно найти идеальный баланс между стремительным прогрессом и обеспечением безопасности пациентов". В Европе испытания тоже пока не начались, говорится далее. В декабре компания Crispr Therapeutics AG объявила, что подала властям ЕС заявку на начало клинических испытаний в Европе. Представитель компании сообщила, что работы планируется начать в текущем году. Crispr-Cas9 работает как "молекулярные ножницы" для разрезания или ремонта ДНК, пишет газета. Данный метод редактирования геномов проще и дешевле, чем другие. В то же самое время есть риски, признает издание. "Crispr, возможно, вносит неумышленные необратимые изменения, которые могут проявиться у людей лишь спустя много лет. Новое исследование Стэнфордского университета наводит на мысль, что у многих людей уже есть иммунитет к белкам Cas9 и некоторые терапии с помощью Crispr могут не сработать либо вызовут опасную иммунную реакцию", - говорится в статье. Ву называет Crispr "обоюдоострым мечом". Некоторые "видят потенциальный вред - мы видим потенциальную пользу", говорит он. По его словам, быстрота - это главное, так как его пациенты находятся на грани смерти. "Если мы не попробуем, то никогда не узнаем, что выйдет", - отмечает китайский врач. Газета сообщает: "Результаты испытаний, проведенных в Китае, не опубликованы. Ву и другие врачи говорят, что состояние некоторых пациентов улучшилось, но не менее 15 из 86 пациентов, о которых известно, умерли. Врачи, которые проводят испытания, утверждают, что причиной смерти были заболевания, которыми эти пациенты уже страдали". Источник: The Wall Street Journal