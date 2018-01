22 января 2018 г. Натан Ходж | The Wall Street Journal Почему российская элита нервничает по поводу новых американских санкций "Новый раунд американских санкций направлен против России, и у бизнес-элиты этой страны есть причины нервничать, - утверждает Натан Ходж в The Wall Street Journal. - Речь идет о "Законе о противостоянии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), подписанном президентом Дональдом Трампом в августе. Этот жесткий новый закон предназначен для того, чтобы наказать Кремль за вмешательство в президентские выборы 2016 года в США". "По новому закону министерство финансов США должно выпустить подробный отчет с перечислением "ведущих зарубежных политических фигур и олигархов Российской Федерации", в том числе лиц, близких к российскому президенту Владимиру Путину, с указанием примерных размеров их личного состояния и известных источников дохода, - говорится в статье. - В Москве полно спекуляций по поводу нового списка, который должен быть обнародован в начале февраля. Существующие санкции уже направлены против ближнего круга Путина и ключевых [российских] предприятий, однако новые санкции угрожают дополнительно преградить им доступ к зарубежному кредитованию, урезать их свободу передвижения на Западе или вести бизнес в США". "Пока неясно ни кто войдет в этот список, ни каким наказаниям они будут подвергнуты. В этом ненадежном климате Путин позаботился о том, чтобы заручиться поддержкой бизнес-элиты, например, предложил националистические экономические меры. В Вашингтоне, между тем, закон вызвал вспышку активности российских игроков, пытающихся рассчитать потенциальный эффект от него", - рассказывает журналист. "За последнюю пару месяцев мы видели больше российских лоббистов и адвокатов, чем за очень долгое время, - сказал Андерс Ослунд, старший научный сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне. - Активности с их стороны очень много". Источник: The Wall Street Journal