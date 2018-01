22 января 2018 г. Лукас Альперт | The Wall Street Journal Узбекистан примет у себя конференцию по афганским мирным переговорам "Все дальше отодвигаясь от своего изоляционистского прошлого, центральноазиатская страна Узбекистан стала активнее участвовать в поиске способов мирного завершения войны в соседнем Афганистане, которая длится несколько десятков лет. Это государство заявило, что ключевое условие завершения боевых действий на афганской земле - борьба с терроризмом по всему Ближнему Востоку", - сообщает Лукас Альперт в The Wall Street Journal. "В конце марта Узбекистан примет в Ташкенте конференцию с участием региональных держав, а также представителей США, России, Китая и других стран. Цель мероприятия - попытаться определить, как побудить афганское правительство, "Талибан"* и другие враждующие стороны принять участие в прямых мирных переговорах", - говорится в статье. "Война в Афганистане идет уже 40 лет. Неудивительно, что она оказывает дестабилизирующее влияние на весь регион и что он станет более безопасным, только если мы найдем путь к ее мирному завершению", - сказал в интервью министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов. "В пятницу Камилов встретился с американским советником по национальной безопасности Г.Р. Макмастером, чтобы обсудить поддержку, оказываемую США данной конференции, и выступил перед Советом Безопасности ООН", - указывает автор. *"Талибан" - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Wall Street Journal