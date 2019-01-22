Курильский конфликт: архипелаг раздора в Северо-Восточной Азии

"Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хочет провести в Москве переговоры о заключении мирного соглашения по вызывающей много споров группе островов. 2019 год он назвал "кульминационным моментом". Однако Кремль может умерить его пыл своим сопротивлением", - указывает австрийское издание Die Presse.

В российских государственных СМИ, пишет журналистка Ютта Зоммербауэр, "передача Курил была представлена как опасный прецедент, которому могут вскоре последовать и другие части страны. В этой связи был назван Калининград, бывший немецкий Кенигсберг. Это сравнение, - замечает автор статьи, - неудачно, ведь Берлин больше не претендует на эту территорию".

"Москва может даже сорвать переговоры, - считает журналистка. - На прошлой неделе министерство иностранных дел поставило новые условия. Токио, по его мнению, должен официально признать победу СССР во Второй мировой войне. (...) Относительно конфликта это означает следующее: Япония признает российский суверенитет над Южными Курилами и отказывается от своих территориальных притязаний. Затем острова как акт доброй воли могли бы быть переданы Токио - но, возможно, только для пользования, а не в качестве государственной территории. На такое предложение Токио не отреагирует. В случае срыва переговоров грозит новый ледниковый период".

"Согласно недавно опубликованному опросу, 74% российского населения выступает против передачи Южных Курил. В последнее время не предпринималось никаких усилий для того, чтобы способствовать развитию в обществе готовности к компромиссу. Путин всегда позиционировал себя как "собиратель земель русских", например, в противоречащей международному праву аннексии Крыма".

"Передача островов в условиях сегодняшнего социально-экономического уныния могут расценить как его слабость и (на Дальнем Востоке, но и не только там) увеличить и без того имеющееся недовольство Кремлем", - полагает издание.

"Ведь президент больше не является неприкосновенным, - подчеркивает Зоммербауэр. - Если раньше российские граждане долгое время винили во всех возможных проблемах чиновников, то теперь объектом критики все чаще становится сам Путин".

При этом, отмечает журналистка, "в долгосрочной перспективе мир принес бы пользу обеим странам: японские инвестиции, дипломатическая разрядка, противовес китайской игре мускулами". "Россия, - заключает Зоммербауэр, - могла бы показать себя в роли миротворца, которым она, по ее собственному заявлению, хочет быть на международной арене".