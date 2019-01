22 января 2019 г. Майкл Пил и Генри Фой | Financial Times ЕС вводит санкции в отношении глав российской военной разведки "ЕС ввел санкции в отношении главы российской военной разведки и его заместителя, и этот шаг, вероятно, усилит дипломатическую напряженность в отношениях с Москвой", - пишет Financial Times, поясняя, что "в понедельник министры иностранных дел стран ЕС одобрили запрет на въезд и арест активов этих двух человек, а также двух подозреваемых, предположительно несущих ответственность за то, что, по утверждению Лондона, является поддержанной Кремлем атакой с применением нервно-паралитического агента, проведенной в Соединенном Королевстве в прошлом году". "Эти меры стали первыми, введенными ЕС в рамках нового режима санкций за применение химического оружия, установленного после предполагаемой попытки убийства Сергея Скрипаля, бывшего российского шпиона, с применением яда "новичок" в городе Солсбери", - пишет газета. Как отмечает Financial Times, "шаг ЕС предпринят на фоне усилившейся напряженности в отношениях с Россией в связи с тем, что европейские страны называют поддерживаемой Кремлем кампанией кибершпионажа и дезинформации - Москва отрицает эти обвинения. Санкции также примечательны, поскольку они являются отчасти продуктом интенсивных дипломатических усилий Великобритании, направленных на то, чтобы выработать единый европейский ответ на атаки в Солсбери, хотя Соединенное Королевство и должно покинуть блок менее чем через три месяца". "Новые санкции обладают символическим весом, однако их практическое воздействие будет ограничено, если те, кто попал под их действие, не имеют активов в ЕС и не намереваются приезжать в страны блока", - подчеркивается в публикации. Источник: Financial Times