Как недостающее яйцо сеет раздоры в России

"Распространение в социальных сетях новости об упаковке яиц, уменьшившейся до 9 яиц вместо 10, вызвало полемику о возвращении инфляции и о мрачных перспективах на 2019 год", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Изабель Мандро.

"Новость о недостающем яйце - фотографию купленной в московском супермаркете упаковки из 9 яиц вместо обычных 10 разместил 10 января в Twitter Рамиль Харисов - взбудоражила всю страну", - отмечает корреспондентка.

"Путин принял Россию с десятью яйцами, а оставил с девятью", - критически отозвался один пользователь интернета.

По данным федеральной службы государственной статистики Росстат, "в декабре 2018 года цена на яйца увеличилась на 25,9% по сравнению с предыдущим годом. Однако уменьшенная упаковка яиц, фото которой выложил в соцсети молодой Рамиль, получила более широкую интерпретацию - как циничное извещение о трудных временах. Вступившее в силу 1 января повышение НДС с 18% до 20%, о котором было объявлено в начале Чемпионата мира по футболу в июне 2018 года одновременно с пресловутым повышением пенсионного возраста, еще больше подпитывает всеобщее негодование", - отмечает автор статьи.

"Этот пример с яйцами сильно задел население, став признаком роста цен, который стал ощутимым в магазинах", - поясняет экономист Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа.

Агрохолдинг "КОМОС ГРУПП", в который входит птицефабрика "Вараксино", производитель нашумевшей упаковки с 9 яйцами, подтвердил Le Monde: "Да, такая упаковка существует на российском рынке с марта 2018 года. Она не повлияла на цену продукта, которая оставалась стабильной на протяжении всего этого года. Это никак не связано с увеличением НДС".

По мнению Николаева, "важную роль играют несколько факторов: к НДС следует добавить рост цен на бензин, первый этап запланированного повышения цен на услуги ЖКХ и "скорее всего, новые санкции, которые сейчас отложены, однако впоследствии все это способно вызвать дальнейшее ослабление рубля".

"Таким образом, всего несколько граммов недостающего яйца вносят свою лепту в тяжелое налоговое бремя российских семей", - пишет Мандро.

"Сколько же весит яйцо в таких условиях? Очень много, раз оно может способствовать разжиганию уже существующего недовольства. В последние месяцы зафиксировано падение популярности Владимира Путина, что подтверждает опубликованное 14 января новое исследование", - напоминает издание: по данным "Левада-центра", 53% граждан России высказались "за" отставку действующего кабинета министров, по сравнению с 23% в 2016 году. "Главное, чем недовольны 57% участников опроса - это неспособностью правительства решить проблемы, связанные с ростом цен и падением доходов населения", - сообщается в публикации.

"Агрохолдинг "КОМОС ГРУПП", со своей стороны, 16 января объявил о нововведении: "Руководство (...) приняло решение выпускать постоянную линейку продукции в данном упаковочном исполнении под брендом "Вараксино". Основной особенностью новой линейки продукции станет то, что девять яиц категории С1 в квадратной упаковке 3х3 в торговых сетях будут продаваться по цене за восемь штук, т.е. одно яйцо потребитель получит бесплатно!"

"В качестве средства от кризиса выступает маркетинг", - заключает Изабель Мандро.