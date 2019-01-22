Нас обманывали про кризис 40 лет

"Потрясения, связанные с приближением зрелого возраста, оказываются куда более позитивными, чем общество пытается заставить нас поверить",- пишет журналист Ник Хаслам на портале Slate.fr.

"Сорок - старость молодости; пятьдесят - молодость старости", - говорил Виктор Гюго.

"Исследования показывают, что большая часть опрошенных людей верят в реальность, которую называют "кризисом 40 лет", и что почти половина лиц старше 50 лет утверждают, что они его пережили. Но существует ли кризис 40 лет на самом деле?"- задумывается автор статьи.

"Надежные доказательства подтверждают идею о том, что степень удовлетворенности жизнью снижается к 40 годам. Согласно опросам населения, женщины и мужчины среднего возраста менее всего удовлетворены своей жизнью. По данным австралийского исследования HILDA, самой слабой оказывается удовлетворенность жизнью в возрасте 45 лет. Австралийское бюро статистики указывает на возрастную группу 45-54 года как настроенную наиболее мрачно", - говорится в статье.

"В зрелом возрасте у отдельных людей могут возникнуть какие-то потрясения, однако не существует достаточных доказательств в поддержку теории о том, что речь идет о периоде кризиса и всеобщего разочарования", - пишет Хаслам.

"Существует немало причин для того, чтобы в этом усомниться", - считает журналист.

"С одной стороны, довольно трудно определить, в какой момент наступает кризис среднего возраста. Понятие о зрелом возрасте довольно растяжимо и меняется по мере того, как человек становится старше. Одно исследование показало, что молодые взрослые люди думают, что он длится от 30 до 50 лет, в то время как люди старше 60 лет считают, что этот период длится, начиная с возраста под 40 и продолжается примерно до 55 ", - указывает издание.

"Треть 70-летних участников опроса в рамках американского исследования определили себя как людей зрелого возраста", - говорится далее.

"В другом исследовании чем более пожилыми оказывались участники опроса, тем чаще они заявляли о том, что их кризис среднего возраста происходил позднее. Люди старше 60 лет вспоминают, то пережили свой кризис в 53 года, в то время как 40-летние связывали это событие со своими 38 годами", - сообщает журналист.

"Таким образом, можно считать, что не существует четко обозначенного кризиса 40 лет. Речь идет скорее о кризисах, наступающих около 40, однако они могут произойти до или после этого возраста", - пишет газета.

"Психоаналитик Эллиот Жак, который ввел термин "кризис среднего возраста" в 1965 году, думал, что он отражает принятие своей приближающейся смерти", - напоминает автор статьи.

"Одно исследование показало, что сам факт заявления о том, что человек пережил кризис среднего возраста, не было связано с его недавним разводом, потерей работы или смертью любимого человека, а скорее с связано с предшествующими приступами депрессии", - сообщает журналист.

"Результаты научных исследований пробивают брешь в идее о том, что средний возраст является мрачным периодом с психологической точки зрения. Несмотря на U-образную кривую удовлетворенности жизнью, большинство изменений, происходящих во время среднего возраста, оказываются положительными", - утверждает журналист.

"Стоит задуматься над тем, как меняется личность. Продольное исследование, в котором приняли участие тысячи американцев в возрасте от 41 до 50 лет, показало, что с возрастом они становятся менее невротичными и менее закомплексованными", - указывает издание.

"Другое исследование, проведенное на основании выборки женщин в возрасте от 43 до 52 лет, показало, что по мере старения у них проявлялась тенденция к меньшей зависимости, меньшей самокритичности, они становились более уверенными в себе, более ответственными и более решительными. Не было выявлено никакой связи между этими изменениями и менопаузой или синдромом "пустого гнезда", - поясняет автор статьи.

"Даже кризисы 40 лет, связанные с самооценкой, могут иметь положительную сторону. Одно исследование показало, что чем больше кризисов пережили люди, тем больше они проявляют сочувствия к другим. Поэтому неудивителен тот факт, что, когда их спрашивают, какому периоду своей жизни они отдали бы предпочтение, пожилые люди называют середину зрелого возраста", - пишет журналист.