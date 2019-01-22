Когда Барак Обама вел двойную игру по отношению к Путину

"Майкл Макфол был ведущим советником американского президента Барака Обамы по отношениям с Россией. В своих мемуарах он признает: американцы хотели смены власти в Москве", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

В своей книге "От холодной войны к горячему миру" Майкл Макфол "дает понять, насколько большой была роль США в эскалации отношений между сверхдержавами", отмечает автор статьи Клаус Вигрефе.Макфол открыто описывает пренебрежительное отношение Вашингтона к своему былому сопернику, будь то атака НАТО на Югославию в 1999 году, расширение НАТО на восток с 1997 по 2004 год или выход США из договора о ПРО в 2002 году. Россию, по словам Макфола, всегда считали "слабой и не имеющей значения".

"Однако это не мешает Макфолу винить в новой холодной войне, прежде всего, Путина, - пишет журналист. - Из-за страха потерять власть "реакционный автократ", по его словам, взял курс на конфронтацию, чтобы, сея враждебность к Западу, сплотить вокруг себя российскую общественность".

Как пишет Макфол, "юрист Обама мало что понимал в России". Макфол стал главным стратегом политики перезагрузки в отношениях с Москвой.

"Сначала, - повествует автор, - дела шли хорошо. Незадолго до того, как в 2009 году Обама переехал в Белый дом, закончился второй президентский срок Путина, и его преемник Дмитрий Медведев позиционировал себя вместе с Обамой в роли представителей нового поколения. (...) Они подписали договор СНВ-III, взаимодействовали в отношениях с Северной Кореей и в Афганистане".

"Как сообщает Макфол, для Обамы речь все же шла не только о решении внешнеполитических проблем вроде ядерного вооружения Северной Кореи и вопросах разоружения. Вашингтон был нацелен на коренную демократическую реорганизацию России; за этим стояла убежденность в том, что демократии не представляют угрозы для США".

"Уже в первом директивном документе по политике перезагрузки, который Макфол сформулировал для Обамы, было написано, что американскому правительству нужно в обход Кремля "напрямую обращаться к российскому народу, чтобы поддерживать наши общие ценности". По словам Макфола, Обама хотел укрепить российское гражданское общество, чтобы его представители обеспечили проведение "демократических реформ и соблюдение прав человека", - передает издание.

"Речь, пишет Макфол, шла о том, чтобы создать "лучшие условия для демократической смены". Макфол сравнивает Путина со Сталиным, - указывает Вигрефе, - и не оставляет сомнений в том, что, по его мнению, было бы необходимым для такой цели: лишение власти бывшего агента КГБ, который сохранял сильные позиции и в тени президентства Медведева".

"Американцы обучали функционеров либеральной оппозиции и платили миллионы гражданским организациям, которые, по признанию самого Макфола, не могли быть нейтральными в политическом смысле. Во время встречи с российскими оппозиционерами в Москве вице-президент Обамы Джо Байден заявил, что было бы лучше, если бы Путин не участвовал в следующих президентских выборах", - говорится в статье.

"Когда на парламентских выборах в 2011 году правительственная партия "Единая Россия" извлекла значительную выгоду из манипуляций - по словам Макфола, в том же масштабе, как и обычно, - американцы не ограничились мягкой критикой. Госсекретарь Хилари Клинтон выразила острый протест, что вызвало пожизненную неприязнь к ней Путина. Именно Макфол "благословил" в Белом доме позицию Клинтон", - указывает Вигрефе.

"Когда в 2012 году Путин победил на выборах, он был убежден в том, что правительство Обамы хочет от него избавиться. По крайней мере, на этом политика перезагрузки подошла к концу".

Вскоре после того, как в 2012 году Макфол стал послом США в Москве, "он стал получать угрозы убийством, неизвестные прокалывали шины автомобилей его сотрудников и преследовали его сыновей по дороге в школу. Российские охранники перед посольством США издевались над его женой, телевидение настраивало аудиторию против него, его подкарауливали сотрудники кремлевской молодежной организации. В 2014 году ему это надоело и он вернулся обратно в Калифорнию".

"Сегодня, - пишет Der Spiegel в заключение, - у Макфола больше нет права въезжать в Россию. Такое поразительно недружелюбное распоряжение отдал Путин. Последним американским послом, на которого был наложен такой запрет, был Джордж Кеннан. Он представлял США в Москве, когда в Кремле еще правил совершивший преступления против человечества Иосиф Сталин".