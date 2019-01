22 января 2019 г. Джаред Молсин и Энн Симмонс | The Wall Street Journal Россия поигрывает мускулами на Ближнем Востоке "Россия развивает связи с традиционными арабскими союзниками США, перекраивая политический пейзаж на Ближнем Востоке и демонстрируя, как Москва может укрепить свою роль региональной влиятельной силы", - пишет The Wall Street Journal. "После вмешательства России в 2015 году в гражданскую войну в Сирии на стороне президента Башара Асада Москва установила крепкие экономические связи с Саудовской Аравией, расширила деловые сделки с Катаром и продала вооружений на миллиарды долларов Объединенным Арабским Эмиратам. В Египте Кремль развивает прочные экономические связи с президентом Абделем Фаттахом аль-Сиси, авторитаризм которого иногда осложняет его отношения с американскими союзниками", - передает газета. "Для арабских союзников США рост региональной роли России является важной страховкой в их отношениях с президентом Трампом, который заявил о желании уменьшить участие США в делах Ближнего Востока, включая его декабрьское решение о выводе американских войск из Сирии", - напоминает издание. "Путин, как отмечают аналитики, хотел бы воспользоваться трещинами в отношениях между Вашингтоном и его союзниками, пытаясь представить Москву посредником, который в состоянии скользить между геополитическими разломами в регионе", - говорится в статье. "Они готовы сотрудничать с традиционными союзниками США и воспользоваться любой напряженностью между ними и Америкой, но в то же время не быть единственной силой, главным образом несущей ответственность за безопасность в регионе так, какой были США", - указывает Марк Н. Кац, профессор госуправления и политики в Университете Джорджа Мейсона и специалист по отношениям России на Ближнем Востоке. Как отмечает газета, вмешательство России в события в Сирии упрочило связи Москвы с Ираном и другими российскими союзниками в регионе, включая ливанское правительство и "Хезболлах", а также Турцию, Израиль и соперничающие палестинские и ливийские политические группы. "Нигде расширяющееся влияние России не заметно так ярко, как в Саудовской Аравии, которая во время холодной войны была врагом Кремля и ранее поддерживала сирийских мятежников в борьбе с режимом Асада", - пишет The Wall Street Journal, напоминая, что Россия отказалась критиковать Саудовскую Аравию даже после того, как убийства журналиста Джамаля Хашогги в октябре, которое "сотрясло многолетний альянс королевства с США". "Я полагаю, саудовцы подустали от того, что американские президенты и законодатели читают им лекции о правах человека и некоторых аспектах их политики, а русские, похоже, мало этим обеспокоены", - говорит Роберт Джордан, бывший посол США в Саудовской Аравии при президенте Джордже Буше. Саудовское правительство не ответило на просьбу о комментариях. Укрепление отношений между Россией и Саудовской Аравией соответствует "обоюдным интересам в регулировании мировых цен на нефть", говорится в статье, так как "обе страны столкнулись с кризисом, когда в 2014 году цена на нефть обрушилась, а в 2016 году две страны достигли соглашения о сокращении добычи, что сделало Россию ключевым партнером ОПЕК, где доминирует Саудовская Аравия". По словам саудовского политолога Мохаммед Альяхия, саудовцы и другие страны Персидского залива должны сотрудничать с русскими, чтобы содействовать продвижению собственных стратегических интересов. "У возможностей Москвы в регионе, как представляется, есть лимиты, - подчеркивают авторы публикации. - Военная и экономическая мощь России по-прежнему не может сравниться с американской, и это усложняет ,если вообще не делает невозможными для Москвы попытки по-настоящему взять на себя роль Вашингтона на Ближнем Востоке, отмечают наблюдатели. Альянс саудовцев с США уходит корнями в начало холодной войны, а партнерство с Россией еще не прошло испытаний". "Однако россияне делают все, что могут, чтобы распространить свое влияние и содействовать своим интересам, сотрудничая с правительствами в регионе", - говорится в публикации. В статье приводится пример Катара, суверенный фонд которого теперь владеет почти 20% российской государственной нефтяной компании "Роснефть", заключив в 2016 году сделку, которая дала Кремлю требуемое денежное вливание. В 2017 году Катар и Россия подписали договоры о расширении военного сотрудничества. "В то же время Катар предпринимает усилия для сохранения альянса с США, и даже в этом году вышел из ОПЕК - как представляется, в попытке угодить Трампу, давнему критику организации. В Катаре расположена большая американская военная база, и страна зависит от США в деле защиты от более крупных соседей", - говорится в статье. "Арабские страны теперь балансируют между Москвой и Вашингтоном с тем, чтобы обе страны были довольны", - указывает газета. "Все не так, как во время холодной войны, когда у России были свои союзники, а у нас - свои, и лишь считанные единицы поддерживали отношения и с обеими странами", - отмечает Кац. Источник: The Wall Street Journal