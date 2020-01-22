Британские врачи предлагают использовать сперму умерших мужчин

"В экспертном докладе медики выступают за разрешение взятия спермы у умерших мужчин", - сообщает австрийское издание Kurier.

"Взятие спермы у умерших мужчин может дать "приемлемую с моральной точки зрения" возможность увеличить имеющиеся запасы банков спермы. С такими аргументами выступают два британских медика в новом исследовании, опубликованном в журнале Journal of Medical Ethics".

"После смерти мужчины сперму можно получить и затем заморозить с помощью электрической стимуляции простаты или хирургической операции. По словам медиков, существуют данные о том, что беременность, наступающая после оплодотворения спермой, взятой у умерших мужчин, протекает без осложнений и дети рождаются здоровыми, даже если сперма была взята у мужчины спустя 48 часов после его смерти".

"Нейтан Ходсон из Лестерского университета и Джошуа Паркер из больницы Уайтеншо в Манчестере подчеркивают, что такой метод попадает под категорию донорства органов. "Если с моральной точки зрения приемлемо, что люди могут жертвовать ткани, чтобы облегчить страдания других людей при различных заболеваниях, то мы не видим причин, почему нельзя так поступать и при других страданиях, например, от бесплодия", - говорится в их докладе".

Впрочем, данный метод вызывает и вопросы, например, о сохранении анонимности донора. "С 2005 года в Великобритании доноры спермы обязаны давать согласие на то, чтобы дети, рожденные от их донорства, по достижении ими совершеннолетия (18 лет) могли выйти с ними на связь. По данным BBC, в 2017 году в Великобритании с помощью донорской спермы на свет появились 2,3 тыс. детей. Банкам спермы приходится бороться с нехваткой биоматериала", - говорится в статье.

Лишь в декабре прошлого года Европейский суд по правам человека отклонил иск о выдаче спермы умершего, пишет издание. Вдова французского режиссера Клода Ланцмана хотела добиться от парижской клиники предоставления ей замороженной спермы ее скончавшегося сына, чтобы использовать ее для репродукции в Израиле. Страсбургские судьи решили, что хотя Европейская конвенция прав человека и гарантирует право иметь семью, в ней прямо не говорится о праве иметь внуков.

"Родители из США, в свою очередь, получили в прошлом марте судебное разрешение на хранение и использование для искусственного оплодотворения спермы их умершего сына. Также и в Австралии в 2018 году одна женщина добилась успеха. Судья решила, что желание женщины забеременеть не противоречит желанию ее партнера, покончившего жить самоубийством почти два года назад", - передает Kurier.