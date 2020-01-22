В Давосе Дональд Трамп изображал из себя климатоскептика

"(...) Во вторник, 21 января, большой зал конгресс-центра в Давосе (Швейцария) был полон, все пришли послушать Дональда Трампа, однако он обращался не к этой аудитории. Триумфальная речь, произнесенная американским президентом, явно предназначалась лишь для одной аудитории, находящейся на расстоянии более 6 тыс. км по другую сторону Атлантики: это его электорат, перед которым он предстанет 3 ноября. А точнее - "рабочие", на них, по его утверждению, он сосредоточил все усилия во время своего первого мандата", - пишет спецкор Le Monde в Давосе Сильвия Кауфман.

"(...) В то время как 50-й Всемирный экономический форум в Давосе решительно позеленел и его приоритетной задачей считалась борьба с изменением климата, американский президент изображал из себя климатоскептика, открыто бичуя "пророков гибели", которые предвещают "апокалипсис". Пришедшая его послушать молодая шведская экологическая активистка Грета Тунберг покинула зал до окончания речи Трампа, потому что, как она призналась позднее, "с нее было довольно", - поясняет автор статьи. - В течение получаса Трамп описывал разрушающуюся страну, которую он обнаружил по прибытии в Белый дом три года назад, и из которой он создал рай, "гейзер возможностей", и сейчас мы слышим их "рев".

"(...) В то время как в США его конкуренты-демократы готовятся открыть сезон праймериз для выбора своего кандидата, в республиканской риторике лозунг "рабочие превыше всего" заменил лозунг кампании 2016 года "Америка превыше всего", - говорится в статье. - (...) Присутствующие восприняли слова обитателя Белого дома по-разному. Сопредседатель немецких "Зеленых" Роберт Хабек был в шоке, он счел, что выступление Трампа "пагубно для мультилатерализма" и для того месседжа о чрезвычайной климатической ситуации, который в этом году пытается донести Форум. "Это подтверждает нашу проблему, - сказал он, - есть лидеры и экономики, которые еще больше загоняют нас в катастрофу, с которой мы пытаемся бороться". По мнению экологического лидера, такая позиция показывает, что полумер теперь уже недостаточно".

Исполнительный директор "Гринпис Интернэшнл" Дженнифер Морган, со своей стороны, считает, что президент "живет на другой планете, так как он, похоже, думает, что благополучие американцев не зависит от пределов нашей планеты". Лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц также раскритиковал Дональда Трампа за "полное отбрасывание" проблемы климата; он также оспаривал "совершенно ошибочное" описание его экономических подвигов.

"Однако другие предприниматели и экономисты признают хорошие показатели американской экономики, даже если считают чрезмерным приписывание ее успехов влиянию нынешнего президента", - отмечается в публикации. "Что верно, то верно - комментирует экономист Кеннет Рогофф, - экономика процветает. Правда, нельзя сказать, что она была в плохой форме, когда он пришел к власти, но я думаю, что дела у нее идут лучше, чем ожидали большинство людей здесь, в Давосе. У нас было хорошее десятилетие, и эти три года оказались лучше, чем мы прогнозировали".

"(...) В этом вся проблема тех, кто ненавидит Дональда Трампа: с учетом хорошего состояния экономики Соединенных Штатов и подписания первого этапа торгового соглашения с Пекином, которое позволяет снять напряженность, договора с Мексикой и Канадой, а также убийства 3 января иранского генерала Касема Сулеймани, которое на данный момент не привело к эскалации, гипотеза о его переизбрании на второй мандат в ноябре представляется все более и более реалистичной", - анализирует Кауфман.

"Трамп вернулся в Давос, чтобы "совершить свой победный тур", указывает политолог Ян Бреммер, так как "что бы он ни сказал о глобализации, здесь он чувствует себя совершенно непринужденно, среди предпринимателей, которые в восторге от его налоговых льгот и в отношении климата ощущают себя гораздо ближе к нему, чем к Грете Тунберг". Конечно, продолжает Ян Бреммер, "он преувеличивает свои экономические показатели, но факт состоит в том, что предприниматели в Давосе доверяют ему гораздо больше, чем три года назад".

"По сравнению с тем, что британский премьер-министр Борис Джонсон решил не посещать Давос, потому что, по словам источника на Даунинг-стрит, его приоритетом является работать для народа, а не "пить шампанское с миллиардерами", трамповский популизм представляется менее расчетливым", - комментирует Кауфман.