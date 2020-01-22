По случаю 75-летия освобождения Освенцима Нетаньяху и Путин показывают свою близость

"(...) Судя по всему, в Иерусалиме предусмотрели, чтобы президент России Владимир Путин занял почетное место у мемориала "Яд ва-Шем", где около 40 глав государств и правительств принимают участие во Всемирном форуме памяти Холокоста, который пройдет в четверг, 23 января. Президент Израиля вписал мероприятие, приуроченное к 75-й годовщине освобождения лагеря смерти Освенцим, в контекст борьбы против глобального возрождения антисемитских актов, несмотря на то, что память о Холокосте скоро уже будет сохраняться без участия выживших", - пишет корреспондент Le Monde в Иерусалиме Луи Имбер.

"Для поддержания такой повестки дня Нетаньяху пришлось игнорировать тот факт, что Путин выбрал Израиль в качестве трибуны и объективного союзника в той упорной борьбе, которую он затеял с Польшей и другими странами Центральной Европы (Украина, Литва), где каждая страна в той или иной степени проводит националистические и взаимоисключающие переписывания истории Второй мировой войны", - отмечает автор статьи.

"Израиль отпирается, однако ему не удалось найти лучшего выхода из этого кризиса, чем дать возможность президенту Польши Анджею Дуде отказаться от поездки в Иерусалим из-за того, что его не включили в список выступающих", - говорится в статье.

"(...) Стремясь не разжигать разногласия с Польшей, израильские власти напоминают, что президент Реувен Ривлин 27 января отправится в Освенцим на польские мероприятия по поводу 75-й годовщины освобождения нацистского лагеря смерти. Что касается премьер-министра Биньямина Нетаньяху, то он демонстрирует свои близкие отношения с Путиным. По сути, речь идет о поддержании диалога с Москвой по Ирану и Сирии, где российская армия удерживает господство в воздухе и позволяет израильским военно-воздушным силам регулярно бомбардировать проиранские цели", - указывает журналист.

"Но, прежде всего, в ходе этого визита Нетаньяху надеется добиться освобождения 26-летней гражданки Израиля Наамы Иссахар, приговоренной к 7,5 годам тюремного заключения за хранение марихуаны во время транзита в московском аэропорту. Такое прощение понравилось бы его избирателям", - пишет Le Monde.

"В апреле премьер-министр утратил большинство в правительстве: в течение одного года он сталкивается с тремя парламентскими выборами, последние состоятся в Израиле в марте. Его вновь продемонстрированная близость с Путиным может также помочь ему завоевать поддержку отдельных русскоязычных и светских избирателей из того сообщества, которое сумел настроить против него его бывший министр обороны Авигдор Либерман ", - комментирует автор публикации.

"Таким образом, 23 января в Иерусалиме Нетаньяху вместе с Путиным откроет монумент "Свеча памяти", посвященный жертвам блокады Ленинграда (1941-1944 годы), который финансируется российскими фондами", - говорится в статье. "Некоторые предпочли бы, чтобы за этот памятник заплатили не союзники Путина. Но такой нарратив о Великой Отечественной войне находит отклик в русскоязычном сообществе из бывшего СССР, как и дискурс Москвы о роли еврейских солдат в Красной Армии", - отмечает Ксения Светлова, специалист по российской политике на Ближнем Востоке, бабушка которой работала врачом в Сталинграде.

"По словам одного израильского чиновника, распространению этого российского нарратива в Иерусалиме содействует основатель Всемирного форума памяти Холокоста российский бизнесмен Моше Кантор. Этот малоизвестный в стране человек сумел убедить президента Израиля взять на себя шефство над этим сбором глав государств. Он участвует в его финансировании и спланировал его организацию в сотрудничестве с мемориалом Холокоста "Яд ва-Шем". По словам нескольких израильских чиновников, Кантор, который также является президентом Европейского еврейского конгресса (организации, которая представляет еврейские общины в Брюсселе), считается близким к Кремлю, хотя и не пользуется там значительным влиянием", - передает Le Monde.