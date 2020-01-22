Коронавирус нового типа распространяется в Китае - и передается от человека к человеку

"Вопреки изначальной информации коронавирус передается от человека к человеку. Об этом в понедельник сообщили власти Китая. Они стараются информировать население о распространении вируса. Но китайцы задаются вопросом: можно ли им верить?", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"В Китае растет страх перед загадочной пневмонией. В материковом Китае официально подтвержден 441 случай заражения людей коронавирусом нового типа. Больше всего случаев зарегистрировано в Ухане, столице провинции Хубэй в центральном Китае. Только за выходные там стало известно о 136 новых случаях. Количество зараженных в регионе выросло таким образом до 198. До настоящего времени от заболевания умерли 9 человек - все в провинции Хубэй", - сообщает журналист Маттиас Мюллер.

То, что заболевание передается от человека к человеку, было подтверждено как у Ухане, так и в провинции Гуандун, сказал Чжун Наньшань, один из ведущих экспертов по эпидемиологии в Китае и руководитель группы специалистов при Национальной комиссии здравоохранения, занимающейся изучением нового вируса. К тому же подтверждено заражение 15 медицинских работников, добавил Наньшань.

"Для экспертов является важным индикатором то, заражаются ли новым заболеванием врачи и ухаживающий персонал: если среди них много инфицированных, это явный признак того, что вирус легко передается от человека к человеку", - отмечает издание.

"Источником распространения коронавируса стал, вероятно, уже закрытый рынок морепродуктов и диких животных. Наряду со случаями заболевания в городе-миллионнике в центральном Китае официально подтверждены случаи заражения в Ханчжоу, Пекине, Шанхае и Шэньчжэне. В Гонконге зафиксировано 106 подозрительных случаев. Вирус сеет страх и в других странах: в Японии, на Филиппинах, в Южной Корее, в Тайване, Таиланде и Соединенных Штатах также стало известно о заражении людей коронавирусом. Подозрительные случаи зафиксированы также в Сингапуре и Вьетнаме", - говорится в статье.

"В Китае пробуждаются воспоминания о SARS, тяжелом остром респираторном синдроме. Тогда в период с ноября 2002 по июль 2003 года в мире вирусом заразились более 8 тыс. человек примерно в 30 странах; 774 человека умерли".

Тогда правительство Китая вызвало гнев населения, так как оно прилагало все усилия для того, чтобы скрыть масштаб эпидемии. В результате необходимые меры для борьбы с ней не были приняты своевременно. "Национальная комиссия здравоохранения сообщила, что полностью держит ситуацию под контролем. Теперь - следуя примеру Гонконга - в Китае ежедневно будет публиковаться отчет о количестве новых случаев заражения, чтобы тем самым восстановить доверие населения".

"Хотя китайцы и признают, что правительство сегодня лучше информирует, чем о SARS, вопрос о том, можно ли действительно верить официальным сообщениям, остается открытым. Цензоры ведут активную работу в соцсетях, чтобы пресекать на корню возможные слухи. Им порой верят больше, чем собственным властям. Существует опасность, что ложная информация приведет к панике".

За действиями китайских властей бдительно следят и другие страны. "Исследование Имперского колледжа Лондона подпитывает опасения некоторых китайцев. Авторы исследования предполагают, что, вопреки официальным данным, только в Ухане 12 января этого года было уже более 1,7 тыс. зараженных".

"Усложняет ситуацию и то, что в Китае сейчас в самом разгаре 40-дневный туристический сезон в связи с празднованием китайского Нового года. Год Крысы начинается 25 января, в связи с чем сотни миллионов китайцев отправятся в путь, чтобы провести редкие в году выходные вместе с семьей".

Национальная комиссия по здравоохранению рекомендует не пребывать в местах массового скопления людей. "В ближайшие дни это будет почти невыполнимой задачей на битком набитых вокзалах и в аэропортах. Поэтому в Китае растет беспокойство, что вирус продолжит распространяться. А туристические регионы, куда отправятся китайцы во время новогодних праздников, будут встречать путешественников со смешанными чувствами", - пишет Neue Zürcher Zeitung.