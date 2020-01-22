Операция, вызывающая вопросы

"Берлинские органы безопасности перестраховались, осуществив операцию против предполагаемых чеченских исламистов. Но после обысков возник вопрос: была ли действительно необходима эта операция - или же она является признаком чрезмерной нервозности?", - пишет немецкое издание Die Welt.

"После теракта на площади Брайтшайдплац, унесшего жизни многих людей, берлинские органы безопасности знают, насколько быстро абстрактная угроза, исходящая от исламистов, может стать страшной реальностью. Поэтому правоохранительные органы осторожны, а порой и беспокойны", - отмечает журналист Алексей Хок.

"Во вторник на прошлой неделе они решили использовать шанс, чтобы продемонстрировать свою бдительность и силу. Они вычислили пятерых человек, которые, согласно подозрению, следили за определенными объектами с целью совершения теракта. Ранним утром генеральная прокуратура Берлина распорядилась провести обыски по девяти адресам в четырех федеральных землях", - передает издание.

Операция широко освещалась в СМИ, публиковавших кадры с вооруженными полицейскими и подозреваемыми в наручниках.

"Сообщалось, что органам безопасности, очевидно, удалось заблаговременно помешать планам чеченских исламистов. Профсоюз полицейских Германии заявлял, что лишь обнаруженное оружие свидетельствует о том, "что мы имеем дело с опасными людьми".

Однако, указывает автор статьи, "полицейские, вопреки ожиданиям, не обнаружили огнестрельного оружия, а нашли лишь запрещенный кастет и складной нож. Они также конфисковали цифровые носители, которые в настоящий момент изучаются".

"Доказательства оказались недостаточными для ареста, все пятеро чеченцев снова на свободе. Открытым, однако, остается вопрос о том, стоило ли при имеющихся уликах проводить операцию настолько агрессивно и придавать ей широкий общественный резонанс".

"Одним из обвиняемых является Зелимхан Б. На своей родине в Чечне 28-летний мужчина, по его собственным словам, подвергался пыткам и заключению. Из-за репрессий в 2016 году он вместе со своей женой бежал в Германию. Год назад им предоставили убежище. По телефону и во время встречи с Die Welt он выглядел шокированным обвинениями и действиями полиции и рассказал свою версию произошедшего".

"Полиция обвиняет его в подготовке атаки на берлинскую синагогу. Для этого в прошлом сентябре он из автомобиля снимал на камеру мобильного телефона огороженную территорию еврейской синагоги. Так говорится в постановлении о проведении обыска у Б.".

"Чеченец помнит тот день. Он рассказывает, что в ту пятницу ехал на пятничную молитву в мечеть. Из машины он вел съемку, чтобы показать Берлин своим друзьям и родственникам. Когда он увидел, что полицейские обратили внимание на бородатых мужчин в автомобиле, он убрал телефон. То, что на видео попала и синагога, он узнал на следующий день, когда к нему пришли сотрудники полиции, надели на него наручники, отвезли в полицейский участок и провели допрос. Как следует из протокола обыска, его мобильный телефон был изъят".

По мнению прокуратуры, подобные съемки являются "одним из аспектов при установлении начального подозрения в уголовно-наказуемом деянии".

"Сотрудники правоохранительных органов обнаружили улики, свидетельствующие о том, что Зелимхан Б. якобы приобретал автомат Калашникова, полуавтоматические пистолеты марок Glock и ТТ, а также патроны".

"Зелимхан Б. объяснил и это. На своем телефоне он хранил старые фотографии из Чечни. Тогда он состоял в клубе по страйкболу. Это тактическая военно-спортивная игра, в которой игроки вооружены "мягкой пневматикой", стреляющей пластиковыми шариками. (...) На странице клуба в Instagram можно найти воинственные фотографии - в том числе групповое фото, на котором запечатлен Зелимхан Б. со страйкбольным оружием. Он полагает, что правоохранительные органы посчитали оружие настоящим".

По словам немецкого продавца оружия для страйкбола, в некоторых странах действительно разрешено оружие, которое внешне едва отличимо от настоящего даже для экспертов.

"Примечательно, что на фотографиях страйкбольного клуба в соцсети можно найти и оружие, имитирующее пистолеты ТТ и Glock - модели, указанные в постановлении о проведении обыска. Ошиблась ли полиция? Прокуратура отрицает: эта фотография , по ее словам, не была основанием для подтверждения подозрений против Б. Больше ведомство ничего не сообщает".

"Еще во время операции прокуратура опубликовала в Twitter сообщение о том, что обыски были направлены против "обвиняемых лиц чеченского происхождения из исламистской среды". (...) Но Б. отрицает, что придерживается радикальных взглядов, так же, как и его друзья", - отмечает издание.

"Издание Der Spiegel сообщало, что в 2016 году информацию о Зелимхане Б. и еще одном обвиняемом Федеральному ведомству уголовной полиции предоставили российские власти. Б. абсолютно открыто говорит о том, что он был осужден в Чечне. Однако, по его словам, обвинения были фиктивными. Известно, что Россия то и дело компрометирует критически настроенных чеченцев за границей".

Зелимхана Б. задержали перед камерами, сразу обозначили его национальность и отнесли к "исламистской среде". При этом конкретной опасности совершения теракта, по словам правоохранителей, "пока не было". Операция должна была "прояснить действительные мотивы" действий обвиняемых.

Буркард Дреггер, председатель фракции ХДС в земельном парламенте Берлина считает принятые меры оправданными, указывая не необходимость предотвращения потенциальной угрозы в случае наличия достаточной для этого информации. Председатель Германо-Кавказского общества Эккехард Маас, в свою очередь, говорит об "акции пропаганды" и "дискредитации чеченцев".

"Для подозреваемых обвинения в любом случае будут иметь последствия. Зелимхана Б. преследуют в России по сей день. Теперь он опасается, что его родственники и друзья на родине подвергнутся новым допросам и репрессиям. Слухи о подозрении в терроризме давно дошли и до Чечни", - пишет Die Welt.