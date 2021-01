22 января 2021 г. Джонатан Чэдвик | Daily Mail Маск, Цукерберг и Гейтс разделяют "меритократическое" мировоззрение, отличающее технологическую элиту от других бизнес-лидеров, считают ученые "Согласно новому исследованию, технологическая элита видит мир в ином свете, чем другие сверхбогатые бизнес-лидеры, не являющиеся представителями технологической индустрии", - сообщает Daily Mail. "Немецкие и американские исследователи изучили мировоззрение 100 самых богатых людей в мире высоких технологий, перечисленных в списке Forbes. Среди них оказались лидеры компаний "большой девятки" - Amazon, Google, Facebook, Tencent, Baidu, Alibaba, Microsoft, IBM и Apple, основатели которых являются одними из самых богатых людей на планете", - говорится в статье. "Исследование, которое включало анализ языка, используемого в твитах известных фигур в мире технологий, показало, что они склонны отрицать связь между демократией и деньгами. Также технологическая элита также имеет более "меритократическое" мировоззрение, согласно которому успех или власть людей зависят от их заслуг и способностей - по сравнению с населением США в целом, использующим Twitter", - говорится в статье. "(...) Мы обнаружили, что 100 самых богатых членов технологического мира демонстрируют особые взгляды, которые отличают их как от населения в целом, так и от других богатых элит", - сообщают авторы исследования из двух немецких университетов и Института международных исследований Ральфа Банча в Нью-Йорке. "Как группа они настроены меритократически, озабочены благополучием своих собратьев и относительно поддерживают демократическое общество. И все же их позиция в демократической системе противоречива - в результате своего огромного богатства они имеют диспропорциональное влияние на то, как расходуются дискреционные доходы", - отмечают авторы. (...) "Изначально для своего исследования ученые обратились ко всем ста из 100 самых богатых людей в мире высоких технологий с запросом на проведение личных интервью. Однако, получив неутешительные ответы, они обратились к интернету, чтобы узнать больше о тех, кого они собирались исследовать - по их собственным словам: среди тех, кто входит в список Forbes, они идентифицировали 30 человек с официально подтвержденным аккаунтом в Twitter на английском языке, - сообщает издание. - Они отобрали и проанализировали 49 790 твитов этих 30 человек, а также такое же количество твитов из случайной выборки жителей США для сравнения. Также были проанализированы 60 заявлений о миссии с благотворительных веб-сайтов, управляемых технологической элитой, а также заявления 17 представителей технологической элиты, подписавших благотворительную инициативу Giving Pledge Уоррена Баффета, соучредителя Microsoft наряду с Биллом и Мелиндой Гейтс. Эти заявления сравнили с заявлениями супербогатых представителей других элит, не связанных с миром высоких технологий, которые подписали Giving the Pledge, включая Уоррена Баффета, Майкла Блумберга, Сару Блейкли и Дэвида Сейнсбери". "Анализ публикаций в Twitter показал, что (...) наиболее часто употребляемые ими слова - это "новый" (new) и "отличный" (great), в то время как у среднестатистического пользователя самыми частотными словами были более разговорные "просто" (just) и "как" (like). Техническая элита также склонна гораздо чаще ссылаться на своих коллег и другие технологические компании", - отмечает газета. "Исследователи также замерили распространенность и употребление слов, относящихся к "заслугам" (merit) и "демократии" (democracy). Слова из категории "заслуги" включали "особый" (distinct), "отличный" (excellent), "ценность" (value), "доcтоинство" (virtue), "преимущество" (advantage), "превосходство" (superiority), "стоимость" (worth), "совершенный" (perfect), "важный" (important) и "значительный" (significant). А лексикон, относящийся к "демократии", включал слова "республика" (republic), "самоопределение" (self-determination), "автономия" (autonomy), "суверенитет" (sovereignty), "республиканский" (republican), "представлять" (represent), "демонстрации" (demonstrations), "митинги" (rallies) и "собрания" (gathering)". "Мы используем общую модель "набора слов", которая фокусируется на частоте встречаемости слов, но игнорирует контекст и грамматику", - подчеркивают авторы исследования. Этот подход основан на предположении, что чем чаще люди используют определенные слова, тем они важнее для них. "Эксперты не обнаружили статистически значимых различий во взглядах технической элиты на отношения между властью и деньгами или властью и демократией по сравнению с общей выборкой Twitter. Но представители технической элиты отрицают связь между демократией и деньгами - убеждение, которое не разделяют обычные пользователи Twitter. По сути, это отражает сложные отношения между демократией и деньгами в мире лидера технологической сферы", - отмечается в статье. "У них [лидеров технологической сферы] непоследовательное понимание и отношения с демократической политикой, - заявила Daily Mail автор исследования Хильке Брокманн из Бременского университета в Германии. - Они говорят уклончиво, когда речь идет о предоставлении финансовых ресурсов и передачи их под демократическое управление, чтобы демократия работала". "Возьмем, к примеру, налогообложение versus благотворительность - им нравится отдавать средства, но они хотят решать, для чего. И они не очень любят платить налоги". "Филантропические заявления представителей технологической элиты, которые подписали Giving Pledge, как правило, было короче, чем у других состоятельных людей, подписавших его (1796 слов против 2422 слов). Филантропы технической элиты также были склонны использовать более похожий, меритократический язык как группа, причем в их заявлениях часто появлялись слова "образование" (education), "работа" (work) и "социальный" (social) наряду с упором на личную свободу действий, прогресс и влияние". "По словам авторов исследования, деятели технологической сферы проявляют сильную положительную заинтересованность в том, чтобы "сделать мир лучше", но это убеждение также часто разделяют и другие очень богатые люди. Они продвигают идеи о том, как, по словам Марка Цукерберга, "сделать мир лучше для будущих поколений" или, как сказал Азим Премджи из индийской технологической компании Wipro, "внести значительный вклад, чтобы попытаться создать лучший мир для миллионов, которые имеют гораздо меньше привилегий". "Они также часто используют слова, относящиеся к категории времени, такие как "сегодня" (today), "день" (day), "год" (year), "годы" (years) и "будущее" (future), и чаще упоминают более широкую аудиторию - "люди" (people), "мы" (we), "команда" (team) или "мир" (world). "Их оценочный язык склоняется к позитивному, с такими словами, как "хороший" (good), "лучше" (better), "лучший" (best) и "правильный" (right), и, как правило, не имеет отрицательных прилагательных. "Техническую элиту можно рассматривать как "класс для себя" в понимании Маркса - социальную группу, которая разделяет определенные взгляды на мир, что в данном случае означает меритократическую, миссионерскую и непоследовательную демократическую идеологию", - говорят исследователи. "Они выделили несколько ограничений в этом исследовании - во-первых, они не смогли отследить всех представителей своей первоначальной выборки из 100 человек по нескольким причинам - например, Twitter заблокирован в Китае, а многие представители старой технической элиты не используют Twitter. Также нельзя исключить, что аккаунты в Twitter ведут профессиональные PR-эксперты, что могло повлиять на используемый язык", - пишет Daily Mail. "Также неясно, является ли отрицание связи между демократией и деньгами со стороны технической элиты стратегическим или действительно разделяемым убеждением", - добавляет газета. Исследование было опубликовано в журнале PLOS ONE. Источник: Daily Mail