22 января 2021 г. Катрина Мэнсон | Financial Times Байдену предстоит первое внешнеполитическое испытание - попытка балансирования в отношении России "В свой самый первый полный день пребывания у власти администрация Байдена столкнулась с первым серьезным внешнеполитическим испытанием в отношении России - на том же направлении, которое тенью висело над ее предшественницей на протяжении четырех лет, - пишет Financial Times. В соответствии с предвыборным обязательством Белый дом заявил в четверг, что хочет прямого продления соглашения о контроле над ядерными вооружениями с Кремлем, срок действия которого неизбежно истекает, а бывший президент Дональд Трамп долго сопротивлялся этому шагу". "Но приглашение со стороны президента Джо Байдена продлить так называемый договор СНВ-III было сделано на фоне того, как новые чиновники осудили то, что аналитики считают одними из самых агрессивных антизападных действий Кремля за последние годы", - пишет издание, напоминая про масштабную кибератаку на правительственные сети США, в которой обвиняют Россию, и арест в выходные оппозиционного лидера Алексея Навального. (...) "Мы уже семь лет находимся в американо-российском кризисе, в котором Вашингтон оказался в невыгодном положении", - говорит Эндрю Вайс, эксперт по России из Фонда Карнеги за международный мир, считая началом нынешней напряженности между двумя странами аннексию Крыма Москвой в 2014 году. Для Байдена, который привержен восстановлению американского мультилатеризма, продление договора о ядерном вооружении означало бы резкий разрыв с Трампом, который в течение своего президентства вышел из большинства оставшихся двусторонних соглашений с Москвой", - отмечается в публикации. "(...) Помощники Байдена просигнализировали, что предпочли бы занять более жесткую позицию в отношении Москвы, чем Трамп или Барак Обама (...). Энтони Блинкен, избранный Байденом на пост госсекретаря США, заявил на слушаниях в Сенате на этой неделе, что поддерживает предоставление Украине смертоносного оружия для защиты от России и приглашение Грузии, бывшей советской республики, присоединиться к НАТО - это агрессивная политика, которой Обама сопротивлялся. Блинкен присоединился к новому советнику по национальной безопасности Джейку Салливану в осуждении обращения с Навальным. Салливан призвал к немедленному освобождению Навального, который был арестован по возвращении в Москву в воскресенье после того, как поправился после отравления нервно-паралитическим веществом", - говорится в статье. "Новой администрации предстоит трудная попытка балансирования с тем, чтобы как возродить архитектуру безопасности времен холодной войны, которую отверг Трамп, так и возложить ответственность на президента России Владимира Путина за его все более дерзкие антизападные действия. Риск, с которым сталкивается Байден, говорит Вайс, заключается в том, что Россия станет "более опасной и непредсказуемой" перед лицом нового американского давления, и лучшее, на что может надеяться новый президент - это попытаться удержать ситуацию от "выхода из-под контроля", - пишет FT. "Но Путин только усложнил поиск пути к нормализации отношений, утверждает Вайс, ухватившись за попытки Трампа подорвать президентство Байдена с самого начала. Он добавил, что Кремль продолжает трубить о том, что президентство Байдена является нелегитимным. СНВ-III может быть лучшей надеждой Байдена найти способ вовлечь Путина. Ни одна из сторон не должна идти на какие-либо уступки, чтобы согласиться на чистое пятилетнее продление 10-летнего договора, который истекает 5 февраля". "Продление ограничений договора в отношении запасов стратегического ядерного оружия до 2026 года дает нашим двум странам время и пространство для изучения новых верифицируемых механизмов контроля над вооружениями, которые могут еще больше снизить риски для американцев", - заявил новый представитель Пентагона Джон Кирби. (...) "Кремль уже заявил, готов продлить СНВ-III. В прошлом году Путин предложил Трампу продлить его на год без каких-либо новых условий", - отмечается в статье. (...) В написании статьи приняли участие Генри Фой и Лорен Фидор Источник: Financial Times