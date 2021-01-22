Европейские популисты дестабилизированы концом правления Дональда Трампа

"Избрание Джо Байдена стало неприятностью для популизма и нелиберальных режимов Европы, которым Дональд Трамп придавал вес и оказывал дипломатическую поддержку. Его поражение, нападение на Капитолий и "Брекзит" нанесли удары по их политическим убеждениям", - пишет журналистка a href="https://www.lefigaro.fr/international/les-populistes-europeens-destabilises-par-la-fin-de-donald-trump-20210121">Le Figaro Изабель Лассер.

"Один за другим они начали дистанцироваться от того, кого считали одновременно защитником и вдохновителем. Многих шокировал его отказ признать поражение. Но наибольшую роль в столь резкой и порой впечатляющей перемене сыграло вторжение в парламент. Чешские руководители в мгновение ока перешли на другую сторону. После атаки на Капитолий премьер-министр Андрей Бабиш снял трамповскую красную бейсбольную кепку и отправил теплое поздравительное письмо Джо Байдену. Премьер-министр Словакии Игор Матович тоже призвал к "тесному сотрудничеству" с новым президентом США. Маттео Сальвини, популистский лидер "Лиги Севера" в Италии, выразил сожаление по поводу насилия, которое "никогда не является решением". В Нидерландах лидер крайне правой оппозиции Герт Вилдерс раскритиковал нападение, заявив в Twitter, что "результаты демократических выборов всегда должны уважаться, независимо от того, проиграете вы или выиграете", - говорится в статье.

"(...) Обеспокоенность ощущалась даже в некоторых популистских европейских правительствах, которые считают, что Трамп зашел слишком далеко, и не хотят доходить до таких крайностей. Многие увидели, к чему может привести популизм, когда он исчерпал все средства защиты. Они не обязательно желают этого для Европы, даже если они стремятся к другой Европе", - объясняет один дипломат, специализирующийся на этом регионе.

"Между тем, среди европейских "нелибералов" такой волне сопротивлялись две страны, - отмечает автор статьи. - Польша не признавала поражение Дональда Трампа, пока он сам об этом не объявил. По мнению президента Анджея Дуды, насилие на Капитолийском холме являлось "просто внутренним делом". Такая же позиция у Венгрии, где Виктор Орбан отказался "вмешиваться в дела Америки".

"Однако как в Варшаве, так и в Будапеште, раздаются голоса о том, что обеим странам придется переосмыслить свою внешнюю политику, если они хотят оставаться стратегическими партнерами Вашингтона теперь, когда у них больше нет прикрытия в лице Дональда Трампа", - пишет Le Figaro.

"Если подобный сдвиг к центру состоится, то это может стать хорошей новостью для Европы, которая ослабила свои разногласия после миграционного кризиса. Это хорошая новость и для демократии. Потрясения в США также доказали, что демократии приспосабливаются к событиям и черпают свою устойчивость в том, что их власть находится в руках институтов, а не лидеров. В Соединенных Штатах это показало, что институты достаточно сильны, чтобы противостоять государственным переворотам и мятежам и добиваться победы путем большинства голосов", - анализирует Изабель Лассер.

"Демократия порождает свои собственные яды и извращения, как известно со времен Аристотеля, и трампизм является всего лишь симптомом. Но огромное достоинство и сила демократии в том, что она основана на институтах и культуре, которые дают возможность или гарантируют то, что ее "эксцессы" будут исправлены", - комментирует один дипломатический источник.