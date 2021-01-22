Меркель надеется на переговоры по газопроводу с президентом США Байденом

"Канцлер Меркель демонстративно вступается за спорный газопровод через Балтийское море - и хочет обсудить с Джо Байденом торговые отношения американской нефтяной промышленности с Россией. Тем временем многие руководители немецких компаний хотят остановить строительство газопровода", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"Ее позиция по проекту не изменилась, заявила Меркель в четверг в Берлине. К изменению позиции, по ее словам, не приведет и арест российского оппозиционного политика Алексея Навального. Однако Меркель потребовала немедленного освобождения Навального российскими властями", - передает издание.

"В то же время Меркель дала понять, что она надеется на решение вопроса о спорном газопроводе путем переговоров с новым президентом США Джо Байденом. Она также хочет обсудить с Вашингтоном, "какие экономические отношения с Россией в газовой сфере приемлемы, а какие нет", сказала политик из ХДС в четверг в Берлине. Меркель указала, что и США поддерживают торговые отношения с Россией в нефтяном секторе".

"Введенные США санкции против "Северного потока-2" Меркель снова раскритиковала", - пишет издание.

"Тем временем становится все более ясным, что отравление Навального привело к изменению отношения к России и среди некоторых представителей немецкой экономики, - отмечает Der Spiegel. - В опросе, проведенном Институтом экономических исследований, 196 руководителей немецких компаний были опрошены на темы торговой политики в отношениях с Россией. Простое большинство респондентов (48%) указали, что поддерживают прекращение строительства газопровода".

"Впрочем, между отраслями имеются большие различия: за окончание проекта выступают 3 из 4 руководителей электронной промышленности, однако в химической промышленности их доля составляет лишь около трети: "С учетом зависимости химической отрасли от импорта нефти это не удивительно", - таков вывод исследователей из Института экономических исследований".

"Восточный комитет германской экономики недавно раскритиковал санкции США против российско-европейского газопровода", - сообщает Der Spiegel.