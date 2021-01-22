Почему прохладное жилье делает нас стройными

"Тот, кто хочет похудеть, должен меньше есть и больше двигаться - об этом знают все. Однако есть еще одна возможность повлиять на вес нашего организма: температура помещения, в котором мы находимся. Тот, кто зимой лишь умеренно отапливает жилье и офис, активно борется с лишними килограммами", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Сегодня наука предполагает, что меньший контакт с зимним холодом является одной из причин того, почему в развитых странах так распространен лишний вес. Или, наоборот, постоянное пребывание в комфортно отапливаемых помещениях с температурой более 20 градусов, приводит к полноте".

"Это подтверждает исследование Университета Маастрихта: по указанию ученых 24 мужчины в легкой одежде находились в помещении с температурой 16 градусов - по 2 часа в течение 10 дней. В результате участники исследования ежедневно потребляли до 300 ккалорий энергии больше", - передает издание.

"У стройных испытуемых этот эффект холода проявлялся больше, потому что у них, по словам ученых, больше "бурых жировых клеток", чем у людей с лишним весом. Бурый жир - это полезный жир, превращающий энергию в тепло и согревающий нас на холоде. Белый жир мы наедаем и сохраняем в качестве резерва - он во многом бесполезен и даже вреден, а его накопление происходит за счет бурого, то есть полезного жира", - поясняет Tages-Anzeiger.

"Чтобы эффективно сжигать энергию, человек, пишут ученые, нуждается в легком "температурном стрессе", который он испытывает, например, когда мерзнет. В ином случае растет не только риск появления лишнего веса - организм также теряет способность самостоятельно вырабатывать тепло", - говорится в статье.

Герман Кленин, эксперт по спортивной медицине из Берна, считает нидерландское исследование вполне убедительным. Но нужно ли для того, чтобы извлечь пользу из холода, находиться в помещении с температурой 16 градусов, как в исследовании? "Кленин советует поддерживать в офисе и в жилом помещении температуру 20 градусов, так чтобы "можно было работать в простом пуловере/рубашке с длинным рукавом или блузке" - и лишь для спальни он советует температуру 16 градусов".

"Кроме повышенного потребления калорий у жилья, в котором сознательно поддерживают прохладную температуру, есть целый ряд других преимуществ: человек лучше спит, укрепляет иммунную систему, экономит на расходах на отопление - и, наконец, бережет окружающую среду", - резюмирует Tages-Anzeiger.