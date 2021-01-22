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22 января 2021 г.
22 января 2021 г.

Алисе Ланцке | Die Welt

Очень большие деньги делают людей еще более довольными, чем большие деньги

"До сегодняшнего дня исследователи счастья исходили из того, что субъективная удовлетворенность не растет после достижения определенного уровня дохода. Новое исследование ставит это под сомнение. Важно также и то, на что тратятся деньги", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Опубликованное в научном журнале PNAS американское исследование свидетельствует о том, что не только общая удовлетворенность жизнью, но и ежедневный эмоциональный комфорт вполне продолжают расти и при высоком доходе. То, что деньги вносят свой вклад в ощущение счастья, кажется логичным, ведь не в последнюю очередь они дают чувство уверенности", - отмечает издание.

"Что касается вопроса о том, есть ли определенное предельное значение, начиная с которого личное ощущение счастья не меняется, то здесь ответы ученых противоречивы и зависят от того, что именно освещается в конкретных исследованиях. В исследовании счастья различают долгосрочную удовлетворенность жизнью и ежедневное эмоциональное состояние - например, радость, стресс, грусть".

"Как показало в 2018 году исследование психолога Эндрю Джебба из Университета Пердью, годовым доходом домохозяйства, идеальным для ежедневного эмоционального состояния, является в США сумма в 60-75 тыс. долларов".

"Это примерно соответствует выводам лауреатов Нобелевской премии по экономике Дэниела Канемана и Ангуса Дитона из Принстонского университета. В 2010 году они пришли к выводу, что начиная с дохода в 75 тыс. долларов самочувствие людей не улучшается", - говорится в статье.

"Этому возражает в новом исследовании психолог Мэттью Киллингсворт из Пенсильванского университета. В рамках исследовании более 33 тыс. работающих взрослых американцев с помощью приложения в случайное время в течение дня отвечали на вопрос: "Как вы себя чувствуете в данный момент?".

"Результат 1,7 млн отдельных ответов: не только общая удовлетворенность жизнью, но и ежедневное эмоциональное состояние улучшались вместе с ростом семейного дохода, при этом его сумма выходила далеко за пределы 80 тыс. долларов. В качестве одной из причин исследователь указывает на то, что богатые люди чувствуют, что в большей степени контролируют свою жизнь. Верхнего предельного значения дохода психолог не называет".

"Возможно, есть точка, после которой деньги теряют свою силу в улучшении самочувствия, но текущие результаты позволяют полагать, что эта точка может находиться выше, чем предполагалось ранее", - пишет Киллингсворт".

Впрочем, исследователь счастья из Магдебургского университета Ян Делей отмечает, что "в США общество более ориентировано на конкуренцию и более практично, успех человека в большей степени оценивается по его финансовому статусу".

"По его словам, важно не только то, сколько денег у человека, но и то, на что он их тратит: "Здесь исследования показывают, что переживания делают человека более счастливым, чем материальные вещи, потому что они не изнашиваются и их не так легко обесценить путем сравнений", - передает Die Welt.

Источник: Die Welt


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