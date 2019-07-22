Партия Зеленского одерживает сокрушительную победу - но последствия неясны

Вероятно, на выборах в Верховную Раду партия президента Украины Владимира Зеленского одержит крупную победу, однако то, каким политическим курсом пойдет страна, по-прежнему остается неясным, пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Утверждения о том, что Зеленский выступает за сближение с Россией, неверны, - отмечает автор статьи Матиас Брюггманн. - Это показали его первые политические шаги после вступления в должность в конце мая. Зеленский хочет привести свою страну в ЕС и в НАТО. Но окажется ли там когда-нибудь Украина, зависит не только от Европы. Брюссель проявляет слабое желание принимать новых участников. Под вопросом и то, выполнит ли Украина когда-нибудь условия для вступления в ЕС".

"Как во время президентских выборов, так и сейчас на выборах в парламент Зеленский оставил открытым вопрос о том, за что он выступает на самом деле. Он борется с коррупцией и олигархами, говорит он. И он на самом деле занимается этим с 20-го мая - по крайней мере на словах, путешествуя по провинциальным городам Украины. Там он обвиняет чиновников в коррупции, хочет уволить таможенников и глав администраций. Но, несмотря на громкие заявления, пока ничего не произошло", - подчеркивает издание.

"Но прежде всего неясным остается то, хочет ли Зеленский - как он заявлял - избавиться от олигархов в политическом и экономическом смысле и на самом деле коренным образом изменить украинскую систему. Или же это были лишь обещания, необходимые для того, чтобы получить единоличный контроль над Украиной и затем лоббировать интересы связанных с ним сомнительных бизнесменов", - говорится в статье.

"России пришлось бы очень кстати, если бы Украина теперь запуталась в собственных противоречиях, - считает Брюггманн. - В чем абсолютно не заинтересован шеф Кремля в своем правлении, страдающем от экономического застоя и политической депрессии, так это в свободной, процветающей, демократической и динамичной Украине. Однако такой страна должна стать, если Европа ради нее продолжит противодействовать России санкциями против Москвы и миллиардными дотациями Киеву".

Зеленский объявил, что в течение месяца приступит к выбору нового премьер-министра - "гуру экономики". "Это дает надежду на то, что он всерьез говорит о необходимости реформ. Но и заставляет МВФ, ЕС и других спонсоров по крайней мере месяц томиться в ожидании ответа на вопрос о том, в каком направлении на самом деле будет двигаться Украина. И были ли целесообразными миллиардные стабилизационные кредиты Украине - или же они лишь финансируют возвращение "ПриватБанка" олигарху Коломойскому", - говорится в статье.

"Теперь Зеленский должен ясно дать понять, что в политике он не защищает интересы своего телевизионного покровителя, а действительно хочет провести реформы на Украине. Произойдет ли это? Ценная поговорка на востоке гласит: надежда умирает последней", - пишет Handelsblatt.