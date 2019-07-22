Гуру Апокалипсиса", "обскурантистская инфантилизация": правые депутаты не хотят, чтобы Грета Тунберг выступала в Национальном собрании

"Молодую шведскую защитницу окружающей среды Грету Тунберг во вторник, 23 июля, пригласили выступить в Национальном собрании Франции 162 депутата, входящие в состав группы сторонников защиты климата "Accélérons" ("Ускоримся"). Она должна присутствовать на заседании, где рассматриваются вопросы к правительству, на почетной трибуне и выступить на открытом собрании всех парламентариев. Но кто придет ее послушать? Несколько депутатов, в основном, правых, уже несколько дней протестуют против ее приезда", - пишет LeMonde.

"Я уважаю свободу мысли... но не рассчитывайте на меня, чтобы аплодировать этой пророчице в шортах", - например, написал в Twitter депутат-республиканец от департамента Воклюз Жюльен Обер, призывая вручить шведской девушке "Нобелевскую премию страха". "Планета - да. Гринбизнес - нет".

Гийом Ларриве, который, как и Обер, является кандидатом в председатели партии "Республиканцы", призвал своих коллег "бойкотировать Грету Тунберг в Национальном собрании". "Чтобы разумно бороться с климатическими изменениями, нам нужны не гуру Апокалипсиса, а научный прогресс и политическое мужество", - заявил он в Twitter. (...)

"Нет обскурантистской инфантилизации, морализаторству и террору посредством страха. Почетная гостья Грета Тунберг [на сессии вопросов к правительству]: Национальное собрание выставляет себя на посмешище", - сказал Жан-Луи Тьерио, депутат партии "Республиканцы" от департамента Сен-э-Марн.

Себастьян Шену, депутат от "Национального объединения", в свою очередь, спросил:"Если я скажу, что не хочу падать ниц перед Гретой Тунберг, 16-летним ребенком, приглашенным в такой орган народного представительства как Национальное собрание, то я (все еще) остаюсь в рамках политкорректности?"

"Какой жалкий имидж придают эти депутаты демократическим дебатам и уважению к гражданской активности молодежи!" - отреагировала депутат Европарламента от партии "Вперед, Республика!" и бывший министр Натали Луазо. - Если мы не будем действовать решительно для защиты планеты, то нам придется держать ответ перед следующим поколением. Они это понимают?"

"Левые депутаты, со своей стороны, в последние дни отмечают "непостижимость" того, как большинство расхваливает заслуги юной девушки и при этом во вторник, в самый момент ее приезда, голосует за законопроект, утверждающий Соглашение о свободной торговле (CETA) между Евросоюзом и Канадой, которое, по их мнению, наносит вред окружающей среде", - говорится в статье.