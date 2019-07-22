Лунный порт: в тени Марса

"Сделав Марс альфой и омегой своего космического завоевания, НАСА теперь стремится превратить Луну в место галактического согласования, расположенное на пересечении планет и миров. Программа "Аполлон" уступает своей свой младшей сестре "Артемиде". Высадка на Луну (что маловероятно) запланирована на 2024 год", - пишет Liberation.

"(...) Сегодня на сайте НАСА написано: "На этот раз мы отправляемся на Луну, чтобы остаться там. И то, чему научились на Луне, мы будем использовать для совершения следующего гигантского прыжка: отправления астронавтов на Марс". В 2000-х годах существовала программа "Созвездие". В ответ на запрос президента Джорджа Буша, который мечтал о долгом пребывании на Луне, космическое агентство США представило миссии, вдохновленные эпохой "Аполлона", - пишет Liberation. - Американские астронавты должны были шагать по лунной поверхности группами по четыре человека, чтобы постепенно построить основу для жизни и позволить своим преемникам оставаться там дольше и дольше. Конечная цель состояла в том, чтобы ступить на Марс в 2030-х годах. Возникли новые ракеты под названием "Арес" (греческое имя бога Марса), космический корабль "Орион" для доставки астронавтов к Луне и лунный модуль "Альтаир" для посадки, - говорится в статье. - Но комиссия Огустина, которой было поручено оценить американскую космическую программу в 2009 году, сочла, что НАСА не может уложиться в объявленные сроки и потеряла голову от миллиарда долларов, в которые обойдется каждый полет на "Аресе". НАСА едва успело испытать прототип ракеты, прежде чем покинуть программу "Созвездие" под эгидой администрации Обамы. "Не по бюджету, поздно и недостаточно инновационно", - сказал новый президент.

"(...) В 2015 году американец и россиянин на год улетели на Международной космической станции (МКС), по словам НАСА, с целью "более дальних полетов, которые могут длиться не менее пятисот дней до или от Марса". Даже в кинофильмах того года Мэтт Дэймон вместе с НАСА летал сажать картошку на Марс...", - напоминает автор публикации Камий Жеводан.

"Дональд Трамп подтвердил этот путь на Марс, подписав директиву по космической политике (вскоре после сокращения на 100 млн долларов или 89 млн евро других миссий НАСА по изменению климата...)", - отмечает автор статьи. "На этот раз мы не просто установим наш флаг и оставим наш след. Мы заложим основу для возможной марсианской миссии и, возможно, однажды для других миров за его пределами", - заявил он.

"(...) Новая лунная программа называется "Артемида" (греческая богиня охоты и сестра-близнец... Аполлона). НАСА публикует десятилетнее ретропланирование: первый полет без пассажиров, "Артемида-1", совершит поездку на Луну, чтобы проверить маневр - запуск SLS (медико-биологическая программа полётов "Спейслэб"), совершить путешествие "Ориона" на Луну, полет над Землей и обратно. "Артемида-2" вернется на Луну в 2022 году, взяв космонавтов, как "Аполлон-8" в 1968 году. Наконец, "Артемида-3" воспроизведет "Аполлон-11" в 2024 году, но чтобы не быть просто повторением, эта миссия доставит на лунную поверхность первую женщину", - пишет Libération.

"Ни одна космическая держава не способна конкурировать с США в этой гонке за возвращение человека на Луну, но все хотят участвовать в проекте НАСА. Российское космическое агентство"Роскосмос" подписало соглашение о совместном проектировании лунной станции. Канада предложила предоставить большую автоматизированную руку, сложную версию Canadarm, которая оснащает МКС. Европейское космическое агентство работает над модулем связи и модулем обитания совместно с Японией. Этот пазл на орбите начинает сильно напоминать МКС второго поколения. Но теперь для этого потребуются новые космические державы: Китай тоже хочет совершить посадку на Луну и вообще установить там бытовой городок. И говорит, что он открыт для любого международного сотрудничества", - заключает автор публикации.