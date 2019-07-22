Что знал неоднозначный министр внутренних дел Италии Сальвини о сделке в московском отеле?

"Новые документы позволяют полагать, что переговоры о тайной российской помощи партии "Лига Севера" продолжались несколько месяцев. Имеются и признаки того, что ее глава Маттео Сальвини знал об этом больше, чем он признает", - сообщило в выходные швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"В связи со скандалом о тайных российских пожертвованиях итальянским популистам в распоряжение журнала Espresso якобы попали компрометирующие документы, - передает журналистка Андреа Шпалингер. - (...) Три итальянца, голоса которых слышны на опубликованной Buzzfeed аудиозаписи встречи, состоявшейся 18 октября 2018 года [в московской гостинице "Метрополь"], - бывший пресс-секретарь Сальвини Жанлука Савоини, адвокат по финансовым вопросам Жанлука Меранда и банкир Франческо Ваннуччи, - отрицают обвинения в коррупции. Но Espresso в своем последнем выпуске опубликовал копии оферт и других писем, которые напрямую или косвенно были отправлены этими людьми российским компаниям "Роснефть" и "Газпром". Согласно документам, почва зондировалась уже в июле 2018 года, а переговоры длились как минимум до февраля 2019 года".

"29 октября лондонский инвестиционный банк Euro-IB, юрисконсультом которого работал Меранда, отправил "Роснефти" запрос на поставку трех миллионов метрических тонн дизельного топлива и керосина. При этом запрашивалась скидка в размере 6,5% от официальной цены. Таким образом, запрос в точности соответствовал условиям, которые обсуждались в отеле "Метрополь", - говорится в статье. Во время встречи и последующего общения речь шла о том, что покупателем топлива будет энергетический концерн Eni.

"В оферте название компании не упоминается. (...) Espresso также опубликовал меморандум "Газпрома" от 1 февраля, в котором российский энергетический гигант отклоняет сотрудничество с Euro-IB из-за неопределенности касательно логистической инфраструктуры. В этой связи Меранда написал 8 февраля Савоини, что сомнения "Газпрома" необоснованны, так как его банк перепродаст топливо концерну Eni, располагающему необходимой логистикой", - говорится в статье.

"Почему за это время "Роснефть" поменяли на "Газпром", неясно, так же, как и то, состоялась ли сделка. (...) Тем не менее, новые разоблачения щекотливы для Сальвини, - отмечает издание. - Он утверждал, что не приглашал Савоини в Москву и не знает, чем он там занимался".

При этом признаки того, что глава "Лиги Севера" мог знать о запланированной сделке, становятся все более вескими, продолжает Шпалингер. "Основатель российского представительства Всеобщей конфедерации итальянской промышленности Фабрицио Кандони рассказал в интервью с Corriere della Sera, что и его приглашали на встречу в отеле "Метрополь", но он в ней не участвовал. Кроме того, он якобы посоветовал воздержаться от этого и Сальвини. Если это правда, то министр внутренних дел знал о разговоре, который он по сей день пытается представлять как своевольную инициативу одного из членов партии".

"17 октября министр внутренних дел Италии был с официальным визитом в Москве, где он принимал участие в мероприятии Всеобщей конфедерации итальянской промышленности. (...) Согласно официальному плану, потом он отправился обратно в Италию. На самом деле Сальвини покинул Москву лишь в первой половине следующего дня. (...) Ранним вечером 17 октября в условиях строжайшей секретности он встречался с Дмитрием Козаком, заместителем председателя правительства РФ, отвечающим за вопросы энергетики. Он близок к президенту Путину (...). По данным Corriere della Sera, потом Сальвини ужинал как раз с Жанлукой Савоини (который, по его словам, не был членом делегации) и шестью другими лицами в ресторане Ruski (...). На следующее утро в отеле "Метрополь" состоялась встреча, на которой обсуждалось незаконное финансирование партии в размере нескольких миллионов. Наряду с Савоини в ней принимал участие Илья Якунин, доверенное лицо близкого к Кремлю адвоката Владимира Плигина", - говорится в публикации.

"В связи с новыми опубликованными документами для "Лиги Севера" становится все сложнее утверждать, что речь шла о спонтанной встрече и глава партии ничего ней не знал. В скором времени Сальвини могут настигнуть как юридические, так и политические последствия этой скандальной истории", - резюмирует Neue Zürcher Zeitung.