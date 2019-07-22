"В ходе допингового скандала бывший министр спорта России Виталий Мутко был отстранен МОК от посещения Олимпийских игр. Теперь Спортивный арбитражный суд (CAS) снова снял с Мутко запрет. (...) Американские эксперты усматривают в этом спортивно-политические мотивы", - передает немецкое издание Süddeutsche Zeitung .

В спорте, заявил в разговоре с немецкой телекомпанией ZDF президент МОК Томас Бах, "действуют равные для всего мира правила - никто не может претендовать на особое отношение". "Но как обстоят дела с беспристрастностью в олимпийской практике?- задается вопросом журналист Томас Кистнер. - Ясный ответ на этот вопрос дал Спортивный арбитражный суд в Лозанне, который несколько дней назад опубликовал запоздалое сенсационное решение по делу о российском государственном допинге, отменив пожизненное отстранение, которое наложил МОК в 2017 году на бывшего министра спорта России Виталия Мутко. Таким образом, отменен единственный жесткий запрет, который тогда принял в этом деле МОК, критикуемый за слишком кроткие наказания. Дело Мутко символизирует самую мрачную главу богатого на скандалы правления Баха, занимающего должность президента МОК с 2013 года".

Мутко стоял у руля "во время расцвета государственного допинга" в России, напоминает издание. Скрупулезное расследование канадского юриста Ричарда Макларена "представило ошеломляющие доказательства систематического участия государственных органов в допинге; доказано было даже участие спецслужбы ФСБ", говорится в статье.

По мнению CAS, "у МОК просто нет права наказывать Мутко, так как он не является ни спортсменом, ни тренером, ни членом делегации на Играх - и "поэтому не подпадает под правила и юрисдикцию МОК", передает издание.

Однако у экспертов по спортивному праву есть другое объяснение этому "провалу", отмечает Кистнер. "Оно звучит более убедительно и подходит к общему обращению с этим государственным скандалом. Решение CAS - "абсолютный фарс, надругательство над справедливостью", раскритиковал произошедшее американский адвокат Джим Шварц в заявлении авторитетного фонда FairSport, поддерживающего борьбу с допингом вместе с юристами Гарвардского университета и бывшими федеральным прокурорами".

"По мнению экспертов фонда, непосредственно связанных с WADA, в деле Мутко (...) имеются спортивно-политические мотивы, - отмечает издание. - Поспешное, небрежное рассмотрение дела в контексте всяческих решений относительно России было выбрано осознанно, предполагает Шварц: "Если бы дело разбирали действительно полноценно, апелляция Мутко в CAS раскрыла бы еще больше деталей о его роли в российском обмане!". Ведь Макларен и его ключевой свидетель, бывший руководитель российской лаборатории Григорий Родченков, "были готовы представить новые, существенные доказательства, которые еще не были обнародованы".

"Для юристов FairSport тогдашнее быстрое отстранение Мутко было лишь намерением "предотвратить публикацию дальнейших доказательств, дать со временем утихнуть общественному возмущению и затем снять запрет, чтобы позволить Мутко и соучастникам утверждать, что с них сняли вину". "Или же это был очередной ляпсус МОК, играющего на руку России, - маленькая оплошность в политической беспристрастности?" - задается вопросом Süddeutsche Zeitung.