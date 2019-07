22 июля 2019 г. Марк Беннеттс | The Times От сибирской оленины до пива из свеклы: как санкции подпитали кулинарный пейзаж в России "На моей кухне в Москве имеется замусоленный экземпляр официальной государственной поваренной книги советской эпохи - "Книги о вкусной и здоровой пище", иллюстрированной оды многочисленным тяжелым блюдам, которые большинство людей ассоциирует с русской кухней. Первые тиражи книги, впервые опубликованной в 1939 году, содержали цитаты Иосифа Сталина и Лаврентия Берии, печально известного начальника советской тайной полиции. Среди включенных блюд - щи, пельмени и kholodets, который часто делают из превращенных в желе свиных ножек, хвостов или ушей", - пишет журналист The Times Марк Беннеттс. "Хотя тарелка дрожащего холодца вызывает у многих иностранных гостей приступ тошноты, традиционная русская еда гораздо привлекательнее, чем осознает большинство людей. Среди моих любимых блюд - kvashenaya kapusta - квашеная капуста, разновидность кислой капусты - и блины с грибами и сметаной. Тем не менее, даже самые ярые поклонники признают, что русская еда страдает от проблем с имиджем", - отмечает автор публикации. "Однако сейчас продовольственная сцена страны переживает ренессанс. Некоторые говорят, что это началось тогда, когда в 2014 году президент Путин запретил импорт продуктов питания в ответ на экономические санкции США и Европы, и повара и рестораторы начали приспосабливаться к новой кулинарной реальности, разрушая стереотипы на этом пути, - говорится в публикации. - В прошлом месяце на церемонии вручения наград лучших в мире ресторанов в Сингапуре Москва получила 2 из первой двадцатки, первые для города, и в обоих заведениях - White Rabbit и Twins Garden - подают очень русские блюда, хотя и щедро приправленные фантазией" - автор указывает, что во втором подают "камчатского краба с черной смородиной, баклажаны, обжаренные в квасе - ферментированном напитке из ржаного хлеба", а также "производят вино из помидоров, моркови, пастернака и лука-порея, а также пиво из свеклы". А в Lavka Lavka, другом модном московском кафе и коллективе фермеров - "на полках и в меню - запеченная тыква, домашнее варенье, пельмени из сибирской оленины и ассортимент быстро улучшающихся сыров российского производства, появившихся после того, как Путин запретил чеддер, камамбер, горгонзолу и другие европейские молочные продукты". "Запрет на западные продукты питания наказал российских граждан, не давая им покупать полезную, вкусную еду, - говорит историк русской кухни Павел Сюткин. - Но это оказалось полезным для нашей пищевой промышленности и ресторанов, так как обратило их к нашим собственным, выращенным у себя продуктам питания". Источник: The Times



Читайте также: