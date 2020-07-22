Частные самолеты и вертолеты: богатые россияне бросают вызов закрытию границ

"Богатые россияне отнюдь не забаррикадировались в своих особняках в пригороде Москвы, им удается покинуть Россию, несмотря на закрытие ее границ, и почти нормально провести отпуск во времена пандемии", - пишет издание La Libre Belgique со ссылкой на AFP.

"У самых богатых нередко есть паспорт или вид на жительство за рубежом в дополнение к их российскому гражданству, и они нашли способ отправиться в свой второй дом в Лондоне, на Кипре, в Монако или Ницце: на частном самолете, - говорится в статье. - По данным деловой газеты РБК, количество полетов бизнес-джетов из московских аэропортов в период с апреля по середину июня выросло более, чем вдвое, с 400 до 850 в месяц. И почти половина таких коротких поездок приходится на международные направления. (...) Тем, у кого нет своего частного самолета, его без труда можно арендовать. Арендная компания позаботится о главном препятствии: подготовит бумаги для оформления разрешения на вылет от авиационного жандарма Росавиации".

В московском офисе компании LCT ("LeadingCharterTechnologies"), занимающейся частными авиаперевозками, одетый с головы до пят в Gucci управляющий партнер Лев Шалаев радостно сообщает о множестве запросов - их "более 50 в день". "Многие бывшие завсегдатаи бизнес-класса пришли на наш рынок. Самые популярные направления - Ницца, Малага, Аликанте, Барселона... Италия и Испания. И, конечно же, Кипр". (...)

"(...) Для самолетов, в которых могут разместиться до 13 человек, стоимость билета, в зависимости от пункта назначения, начинается от 4000 евро", - говорится в статье. "(...) С июня россияне могут летать за границу по медицинским показаниям, - напоминает Анастасия Дагаева, эксперт по теме авиации, - вследствие этого стал развиваться медицинский туризм. Например, вы можете подать заявку на лечение в испанской клинике и отправиться в Испанию ".

(...) "Страх перед коронавирусом вызвал бум перевозок и в менее отдаленные места. Примерно в 20 км к северу от Москвы компания HeliTech приветствует своих клиентов в уютной гостиной, расположенной возле вертолетных ангаров. По словам генерального директора Виктора Мартынова, с начала года его компания зафиксировала рост продаж частных вертолетов на 30%: "Клиенты считают вертолет безопасным средством передвижения для того, чтобы не заразиться Covid-19".

"Если раньше бизнесмены использовали вертолет в профессиональных целях, например, для того, чтобы добраться до завода, избегая пробок, то новые клиенты больше заинтересованы в поездках на отдых. В зависимости от модели, приобретение вертолета обходится в сумму от 50 тыс. до 1,2 млн. долларов", - говорится в статье.

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