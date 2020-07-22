Детальное рассмотрение смертности во время санитарного кризиса, связанного c Covid-19

"Общая избыточная смертность не превышает количество смертей, вызванных непосредственно Covid", - пишет журналист Le Figaro Тристан Вей.

"(...) По данным очень подробного 80-страничного доклада, опубликованного национальным агентством "Общественное здравоохранение Франции", число дополнительных смертей, зарегистрированных в период с 2 марта по 31 мая 2020 года (по сравнению с предыдущими годами), составляет 25 тыс., все причины объединены в один список. Эту цифру можно сравнить с официальным количеством смертей от эпидемии Covid-19, которое на эту дату немного превышает 29 тыс. (на данный же момент количество смертей несколько превышает 30 тыс.)", - говорится в статье.

"Как объяснить то, что официально зарегистрированное количество смертей выше наблюдаемой избыточной смертности? Первая гипотеза - это количество несколько завышено. "Возможно, было заявлено о слишком большом количестве смертей в домах престарелых ", - анализирует доктор Селин Казерио-Шонеман, один из авторов доклада. Данным учреждениям действительно приказали сообщать о смертях, вызванным этим заболеванием, при том, что не все пациенты прошли тесты на коронавирус. Поэтому часть смертей, на которых поставлен штамп Сovid-19, может быть и не связана с этой болезнью", - уточняет автор статьи.

"(...) Поскольку Covid-19 в первую очередь поражает самых уязвимых, в частности, лиц преклонного возраста, он мог унести жизни тех людей, которые в тот же период умерли бы от чего-то другого ", - подчеркивает Мишель Гийо, ведущий научный сотрудник Национального института демографических исследований (INED). Кстати, исследователь также подсчитал, что эпидемия не окажет очень выраженного влияния на ожидаемую продолжительность жизни, которая в 2020 году должна снизиться только на 0,1 года для женщин и на 0,2 года для мужчин, в частности, из-за преклонного возраста жертв в большинстве случаев", - пишет Le Figaro.

"Есть еще одна гипотеза, которая не исключает первой: карантин возымел некий "защитный" эффект. "Известно, что во время экономических кризисов смертность имеет тенденцию к снижению, что не является интуитивно понятным", - анализирует Мишель Гийо.

"(...) Однако этот явный парадокс легко объясняется: меньше активности, меньше прогулок, меньше движения транспорта, меньше злоупотребления алкоголем, меньше аварий. Словом, чем меньше мы живем, тем меньше умираем. "В апреле, например, смертность на дорогах сократилась вдвое", - поясняет исследователь. Но это не означает, что не было никаких вредных для здоровья последствий карантина, таких как задержка лечения некоторых заболеваний; но разумно предположить, что они не являются решающими в общем количестве смертей (по крайней мере, на данный момент)", - отмечает журналист.

"Кроме того, можно предположить, что тысячи людей умерли от Covid-19 дома, что не было отражено в официальных отчетах. Анализ национального агентства "Общественное здравоохранение Франции" не может полностью исключить такой показатель, но это только увеличит разрыв между избыточной смертностью и количеством смертей, связанных с Covid-19. Таким образом, это маловероятно, - указывает издание. "Для того, чтобы мы были более точны в интерпретациях, нам не хватает информации о причинах смертей", - напоминает Анна Фуйе, биостатистик из "Общественного здравоохранения Франции".