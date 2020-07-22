Нет, Европа 2020 года - это не Соединенные Штаты 1790 года

"Заключая соглашение, которое предусматривает объединение долгов и большую бюджетную солидарность, Европа, судя по всему, делает дополнительный шаг в сторону федерализма, что напоминает погашение государственных долгов американским федеральным правительством, произведенное Александром Гамильтоном в 1790 году. Но Европа слишком склонна все фактурировать и у нее нет достаточного стратегического видения, чтобы претендовать на такое сравнение", - пишет Кристиан Сент-Этьен, профессор кафедры экономики в Национальной консерватории декоративно-прикладного искусства, на страницах Le Figaro.

"Перед лицом экономического кризиса беспрецедентного масштаба, вызванного пандемией коронавируса Covid-19, Европа сумела принять чрезвычайные меры, но она обошла вниманием самые главные трудности: мучительные разногласия между севером-югом и востоком-западом внутри Евросоюза и ускоряющаяся потеря его влияния в мире", - считает эксперт.

"(...) 21 июля 2020 года Евросоюз достиг соглашения о плане восстановления экономики стоимостью в 750 млрд евро, в котором 390 млрд евро будет направлено на гранты и 360 млрд евро на займы для помощи странам и секторам, находящимся в затруднительном положении", - говорится в статье.

"Исходя из предпринятых мер, можно сделать вывод, что Европа переживает "гамильтоновский момент". Александр Гамильтон (1757-1804) был первым министром финансов США. (...) В 1790 году по инициативе Гамильтона федеральное правительство приняло на себя долги американских штатов, накопленные в их финансовой системе за время войны за независимость (1775 - 1783)", - напоминает экономист.

"Однако принимая во внимание достижения 27 стран ЕС, идущих к первой европейской эмиссии долговых обязательств перед лицом пандемии коронавируса, не следует упускать из виду то, что Европа не переживает "гамильтоновский момент" по трем причинам:

"Прежде всего, еврозона более чем когда-либо разделена между Севером, который сохранил мощную индустрию и накапливает внешние излишки, и Югом, находящимся в процессе деиндустриализации, прообразом которого является Франция. С 2010 по 2020 год средний уровень жизни стран Юга (Франция, Италия, Испания и Португалия) упал более чем на 15% по сравнению с Германией", - указывает эксперт.

"(...) Далее следует отметить, что Европа продолжает отстаивать модель общего суверенитета на глобальном уровне, в то время как мы наблюдаем повсеместное возвращение и утверждение стратегии националистической политики, так происходит в Соединенных Штатах, Китае, России, Бразилии, Индии, Великобритании, и т. д.", - продолжает автор статьи.

"(...) Третья причина проистекает из того факта, что Евросоюз не осознал тех мировых преобразований, которые вызваны двойной перестройкой, связанной с новой промышленной и цифровой революцией, а также с конфликтом за мировое господство между Соединенными Штатами и Китаем. Европа отстает в цифровой революции перед лицом американских GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon и Microsoft) и китайских BATHX (Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei и Xiaomi). И она, похоже, не чувствует ускорения трансформации мира", - анализирует экономист.

"(...) Таким образом, Европа не является единым политическим целым, взявшим на вооружение политику великой державы для противодействия внешнему давлению. Ее нельзя сравнить с Соединенными Штатами 1790 года, которые только что создали американскую нацию и федеративное государство для ее обслуживания. Наоборот, Европа экономически разделена между Севером и Югом еврозоны и политически расколота между Западом и Востоком Евросоюза. Кроме того, она ослаблена "Брекзитом", что отражает неприятие этого Союза растущей долей народов европейских стран", - комментирует эксперт.

"Евросоюз не переживает "гамильтоновский момент", более того, его политическая и стратегическая несостоятельность угрожает его независимости и процветанию", - резюмирует Кристиан Сент-Этьен.