Российские следы, ведущие в Лондон

"С большим запозданием британский парламент представил доклад о влиянии Кремля на королевство. Он щекотлив для Бориса Джонсона, который хочет окончательно похоронить эту тему", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Любовь Чернухин, очень богатая бизнесвумен, проживающая в Лондоне, муж которой был заместителем министра финансов России. Она уважает Консервативную партию Великобритании - настолько, что некогда жертвовала большие суммы для того, чтобы лично пообедать с бывшим премьер-министром Терезой Мэй и несколькими членами ее кабинета", - повествует журналист Йорг Шиндлер.

"Но, прежде всего, Любовь Чернухин, по-видимому, испытывала симпатию к Борису Джонсону. Дважды за последние годы она выкладывала большую сумму денег ради того, чтобы выиграть на аукционе теннисный матч с Джонсоном. После того, как в июле 2019 года он стал главой правительства, женщина, имеющая сегодня британский паспорт, одарила тори в общей сложности 560 тыс. фунтов".

"Лев Михеев, инвестиционный банкир из России, проживающий в Лондоне, жертвовал консерваторам шестизначные суммы с тех пор, как в 2010 году они вернулись в правительство. Британская пресса пишет, что у Михеева есть офисы в Лондоне и "в непосредственной близости от Кремля".

"И еще один пример - Александр Темерко, родившийся в Украинской ССР и с 2004 года проживающий в Лондоне, передал тори как минимум 1,3 млн заработанных в энергетическом секторе фунтов", - пишет издание.

"Фамилии Чернухин, Михеева, Темерко, а также многих других олигархов и бизнесменов, некоторые из которых поддерживают самые тесные связи с Россией, не встречаются в долгожданном 55-страничном докладе, который опубликовал во вторник утром в Лондоне парламентский комитет по разведке и безопасности. Однако каждый в правительственном квартале знает, кто, вероятно, имеется в виду, когда парламентарии пишут, что в прошедшие годы разные британские правительства "с распростертыми объятиями принимали олигархов и их деньги" и обеспечивали им доступ "вплоть до высших уровней" экономики и политики. "Российское влияние в Соединенном Королевстве - это новая нормальность", - так звучит нелестный вердикт комитета".

"До того момента, как доклад о влиянии России на британскую политику был опубликован, прошло много времени, больше года. И тот, кто прочтет находящуюся в открытом доступе часть доклада, получит представление о том, почему Борис Джонсон и его кабинет делали все возможное для того, чтобы ни в коем случае не допустить обнародования доклада перед парламентскими выборами в декабре прошлого года; и почему Джонсон до последнего момента безуспешно пытался устроить на должность председателя комитета по спецслужбам одного из своих наиболее лояльных коллег по тори, одновременно считающегося чрезвычайно некомпетентным - беспрецедентная попытка оказать влияние, которая вызвала протест даже среди тори и в конечном итоге привела к внутрипартийному мятежу".

"Представленный доклад недвусмысленно дает понять: за последнее десятилетие в Великобритании никто, кроме тори, настолько бесцеремонно не извлекал выгоду из прибыльных контактов с людьми, связь которых с Кремлем задокументирована в большей или меньшей степени. Хотя на первый взгляд в докладе не содержится информации о преступных махинациях, для Джонсона и его соратников он как минимум неприятен. И, возможно, политически опасен в долгосрочной перспективе", - отмечает издание.

"Ведь парламентарии под председательством отступника тори Джулиана Льюиса в очередной раз проливают свет на многочисленных олигархов родом из России и СССР, которые с 2010 года официально наполнили кассы предвыборных кампаний консерваторов как минимум 3,5 млн фунтов. Комитет и вовсе говорит о "растущей индустрии" лоббистов, которые, сознательно или нет, "де-факто являются агентами российского государства".

"К тому же на передний план теперь снова выдвигаются дебаты, почти забытые вместе с официальным выходом королевства из ЕС 31 января этого года, а именно вопрос о том, была ли победа на референдуме по "Брекзиту" в 2016 году одержана с российской помощью и каким образом".

"Свидетельствующих об этом обстоятельств много, однако окончательные доказательства не были представлены. Наибольший интерес здесь всегда представлял британский предприниматель Аррон Бэнкс, располагающий хорошими связями с Россией. Перед референдумом Бэнкс предоставил кампании Leave.EU около 8 млн фунтов и стал таким образом крупнейшим политическим спонсором в истории Великобритании. То, что это могли быть российские деньги, он всегда отрицал. Однако вопросы остаются открытыми по сей день".

"Ответить на них не сможет и комитет по разведке. И в первую очередь потому, что во время своего многолетнего расследования он, по-видимому, не получал никаких документов ни от правительства, ни от его спецслужб. (...)", - пишет Der Spiegel.