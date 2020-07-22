Марсалек, очевидно, готовил покупку шпионского программного обеспечения

"Согласно внутренним электронным письмам, бывший член правления Wirecard Ян Марсалек некогда встречался с представителями компании Hacking Team. Фирма печально известна своими шпионскими программами - с помощью которых велась слежка и за диссидентами", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Итальянская компания Hacking Team на протяжении нескольких лет была одним из лидеров на рынке шпионского программного обеспечения, отмечают авторы статьи.

"С помощью ее программ, называвшихся, например, Galileo или Da Vinci, можно было взломать смартфон или ноутбук любого нужного человека. (...) Такое программное обеспечение является мощным оружием следователей в их преследовании подозреваемых - и выявлении доказательств их вины. Впрочем, с помощью него можно следить и за политическими противниками, деловыми партнерами или конкурентами", - говорится в статье.

"Правозащитники неоднократно резко критиковали Hacking Team, так как компания продавала свою продукцию странам с авторитарным управлением, например, Саудовской Аравии, Бахрейну или России. С помощью программного обеспечения стоимостью в несколько сотен тысяч евро, вероятно, велась слежка и за активистами и журналистами".

Продукты Hacking Team, очевидно, заинтересовали и ныне беглого менеджера Wirecard Яна Марсалека. В ноябре 2013 года он встречался с представителями компании в ее главном офисе в Милане, сообщает издание.

"В плане встречи 27 ноября присутствовала и демонстрация программного обеспечения. Об этом свидетельствуют внутренние электронные письма сотрудников Hacking Team, в которых идет речь о "плодотворном разговоре" с Яном Марсалеком".

"Внутренние документы Hacking Team взяты из базы данных размером в несколько гигабайт, которую один хакер разместил в интернете в июне 2015 года. Бывший сотрудник Hacking Team подтвердил, что получал тогда электронные письма, в которых упоминалось имя Марсалека. Об этом мужчина заявил в разговоре с Der Spiegel и партнером издания по расследованию, американским техническим журналом Motherboard".

"Имя Марсалека встречается и в адресованном Hacking Team письме, датированном 31 октября 2013 года. (...) В письме Ян Марсалек обозначается как "представитель" Гренады, страны Карибского бассейна. Речь идет о демонстрации продукции, для которой Hacking Team временно дает согласие на слежку за некоторыми смартфонами в целях демонстрации программного обеспечения".

Письмо было подписано тогдашним министром иностранных дел Гренады Николасом Стилом. "(...) Стил сказал в разговоре с Der Spiegel, что летом 2013 года он встречался с австрийцем Марсалеком и другим указанным в документе человеком. "Он был очень харизматичным молодым бизнесменом и мог хорошо говорить", - вспоминает Стил. По его словам, во время встречи речь шла о коммерческом предложении Марсалека касательно осуществления платежей с помощью технологии Wirecard. Впрочем, в итоге сделка не состоялась", - передает издание.

"Документ, в котором идет речь о шпионской технологии и на котором, по всей видимости, стоит его подпись, не является подлинным, подчеркнул Стил в телефонном разговоре и письменно. (...) Руководитель компании Encryptech, фирма которого упоминается в письме в качестве торгового посредника, также заявил в ответ на запрос, что письмо является подделкой".

"Это вызывает подозрение, - пишет Der Spiegel. - Ведь Hacking Team всегда подчеркивала, что продает свою продукцию только государственным органам. С помощью поддельного письма от имени государства теоретически можно было бы преодолеть это препятствие".

"В пользу этого тезиса говорит и еще одно обстоятельство того же года: в июле 2013 года на имя Яна Марсалека было зарегистрировано несколько сайтов с официально звучащими названиями, например, Stateofgrenada.org. При этом для некоторых из них был указан домашний адрес Марсалека в Мюнхене или даже телефонный номер Wirecard. Также был зарегистрирован адрес электронной почты Jan.Marsalek@stateofgrenada.org. (...) Если речь шла о том, чтобы обосновать легенду о "представителе" с целью покупки под чужим флагом шпионского ПО, адрес электронной почты, оканчивающийся на Stateofgrenada.org, мог бы оказаться весьма кстати".

"Но, по крайней мере, в этом случае, игра в прятки не помогла. Очевидно, сделка не состоялась. Во всяком случае об этом говорит Паоло Лецци, глава Memento Labs, компании-преемницы Hacking Team, проверивший по запросу Der Spiegel собственные архивы. По словам Лецци, договор между Hacking Team и Гренадой или Яном Марсалеком отсутствует".

"Зачем Марсалеку было необходимо шпионское программное обеспечение, неизвестно. Впрочем, его интерес соответствует его близости к спецслужбам, например, российской службе военной разведки ГРУ - которую, среди прочего, обвиняют в продолжительных хакерских и шпионских атаках на западные объекты", - пишет Der Spiegel.