В Европе растет число заключенных под стражу террористов

"За последние годы в Европе сильно возросло число заключенных под стражу террористов и экстремистов. Согласно новому исследованию, проведенному Королевским колледжем в Лондоне и имеющемуся в распоряжении Der Spiegel, большая их часть уже в скором времени может снова выйти на свободу".

"Заключенными являются в основном приверженцы террористической группировки "Исламское государство"*, но все чаще речь идет и о правых экстремистах, говорит исследователь терроризма Петер Нойманн, руководитель исследования. По его прогнозу, их число будет расти и в будущем: в связи с возвращением на родину других боевиков ИГ* и увеличением числа правоэкстремистских терактов".

"В 10 странах Евросоюза, которые были изучены исследователями, в настоящий момент в тюрьмах сидят около 1,4 тыс. террористов. Большинство из них, согласно исследованию, находятся во Франции, там их число увеличилось с 2014 года в 6 раз до 550 человек. В Великобритании на настоящий момент под стражей находятся 238 террористов, в Испании - 329, среди которых много баскских сепаратистов", - говорится в статье.

"В немецких тюрьмах сидят как минимум 290 заключенных, считающихся радикалами. Все чаще в их число входят женщины, которые возвращаются из регионов, некогда находившихся под контролем "Исламского государства"*.

"Хотя, несмотря на сильно возросшую численность, террористы составляют лишь малую часть всех заключенных европейских тюрем, увеличение их числа усугубляет одну проблему, а именно переполненность мест лишения свободы. "Тюрьмы переполнены почти во всех европейских государствах, и в них не хватает квалифицированного персонала, - говорит эксперт Нойманн. - Неудивительно, что они становятся благоприятной средой для радикализации".

"Согласно исследованию, осужденные террористы зачастую используют пребывание в тюрьме для установления связей и радикализации других заключенных. По оценке исследователей, около 1,6 тыс. заключенных в изученных странах стали потенциальными экстремистами лишь во время пребывания в тюрьме. Они часто становятся восприимчивыми к попыткам радикализации в связи с психическими заболеваниями или проблемами с наркотиками", - отмечает издание.

"(...)В ближайшие годы, пишут лондонские исследователи, многим странам ЕС предстоит волна освобождения заключенных. Многих сторонников ИГ* приговорили к относительно коротким срокам, и скоро они снова окажутся на свободе. Исследователь Нойманн предостерегает: "Многие государства к этому плохо подготовлены", - передает Der Spiegel.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ