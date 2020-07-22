У некоторых людей привычка лакомиться заложена в генах

Венские ученые доказали, что склонность к перекусам и употреблению лакомств частично передается по наследству, в связи с чем некоторым людям тяжело сохранить свой вес, сообщает австрийское издание Der Standard.

"Будь то регулярные ночные ограбления холодильника или автоматические покупки сладостей в магазине, наши индивидуальные пищевые привычки оказывают решающее влияние на объемы нашего тела. Идет ли здесь речь о приобретенном поведении или свою роль играет генетическая предрасположенность, изучила команда исследователей под руководством эксперта по эпидемиологии питания Леони-Хелен Богль из эпидемиологического отделения Венского медицинского университета. В рамках совместной работы с Хельсинкским университетом были изучены данные проводимого сейчас в Финляндии группового исследования с участием 4036 близнецов в возрасте от 31 до 37 лет. В ходе анализа изучались такие аспекты, как генетическая предрасположенность, пищевое поведение, индекс массы тела и объем талии", - передает издание.

"В исследовании, опубликованном в American Journal of Clinical Nutrition, были определены четыре типа пищевого поведения: склонность к перекусам, нерегулярное и неправильное питание, а также ограничительное и эмоциональное пищевое поведение, каждое из которых частично передавалось по наследству. Это проявилось в более схожем пищевом поведении однояйцевых близнецов в сравнении с пищевым поведением двуяйцовых близнецов", - говорится в статье.

"Также было установлено, что генетические факторы риска влияют на вес, управляя пищевым поведением. Это особенно касается склонности к перекусам, которая характеризуется перееданием и "невозможностью остановиться", а также поеданием лакомств между приемами пищи и по вечерам".

"Такие результаты не должны разочаровывать - они призваны показать, почему некоторым людям труднее сохранять свой вес. Но гены ни в коем случае не являются определяющими", - подчеркнула Богль. Наоборот, они дают информацию о том, на что следует обратить внимание при похудении: терапевтические меры для предотвращения лишнего веса могут быть улучшены за счет осознанного изменения пищевых привычек, в частности у пациентов с наличием генетических рисков".

"Наши гены почти или вообще не менялись на протяжении поколений, и, тем не менее, в Европе у все большего числа людей появляется лишний вес и ожирение. С помощью сбалансированного питания, физической активности и достаточного сна можно бороться с генетикой", - считает Богль. По ее словам, исследования показывают, что недостаток сна приводит к гормональным изменениям, активирующим аппетит", - передает Der Standard.