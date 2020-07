22 июля 2020 г. Редакция | The Times Редакция The Times о британском докладе по России: лондонский ландромат "В итоге не было никакого дымящегося пистолета. Даже и пистолета не было. Но то, к каким выводам на самом деле пришел британский комитет по разведке в своем докладе по России, публикацию которого Борис Джонсон так старался расстроить, возможно, вселяет еще большую тревогу. Комитет обнаружил, что разведывательные службы даже не удосужились расследовать, какое оружие могла развернуть Россия в попытке подорвать британские демократические процессы, включая референдум по Брекзиту 2016 года. Комитет также пролил свет на то, в какой степени российская элита, тесно переплетенная с Кремлем, смогла использовать свое богатство, чтобы влиять на британскую политическую систему. В докладе нарисована картина услужливого истэблишмента, который сделал страну уязвимой для России, приверженной идее нанести урон Западу", - пишет The Times в своей редакционной статье. "В докладе критикуется неспособность служб безопасности расследовать возможное вмешательство России в референдум. Он обвиняет их "крайнюю осторожность" в отношении перспективы расследования вопроса, столь спорного политически. Действительно, комитет отметил, что когда он запросил у MI5 письменные доказательства, изначально служба предоставила только шесть строк текста, большая часть которых была взята из открытых источников. (...) Приоритетом, как ясно из доклада, должно было стать сохранение неприкосновенности политической системы и защита ее от вмешательства враждебного государства. (...)", - говорится в статье. "Это то, что само правительство косвенно признало своим заявлением на прошлой неделе, что разведывательные службы расследуют возможное вмешательство России во всеобщие выборы в декабре прошлого года. Действительно, обоснованно задать вопрос, могла ли политическая система быть менее уязвимой в 2019 году, если бы агентства тщательно расследовали прошедшие выборы, как это сделали другие западные демократии", - пишет редакция The Times, ссылаясь на опыт США и других западных демократий, включая Францию и Швецию. "(...) Еще более тревожно то, что комитет предупреждает, что российские деньги так широко распространились в политической и финансовой системах этой страны, что их влияние теперь является "новой нормальностью" для Британии. В докладе отмечается, что российские олигархи смогли использовать "лондонский ландромат" для отмывания не только своего незаконного богатства через Сити, но и своей репутации. Они инвестировали свои деньги в "расширение покровительства и наращивание влияния в широких сферах британского истеблишмента", одновременно предоставляя работу для большой "индустрии посредников", включая юристов, бухгалтеров, агентов по недвижимости и специалистов по связям с общественностью. В докладе отмечается, что многие члены Палаты лордов имеют деловые связи с Россией. Многие из главных доноров Консервативной партии - русские, имеющие связи с Кремлем". "Пессимистический вывод комитета состоит в том, что самое большее, на что теперь может надеяться Британия - это смягчить влияние России", - констатирует редакция газеты, отмечая, что "правительству следует начать с предоставления разведывательным агентствам полномочий и ресурсов, которые им необходимы для противодействия угрозе. Это должно включать пересмотр устаревшего Закона о государственной тайне и введение закона о регистрации иностранных агентов в духе США, который потребовал бы от российских политических и квазиполитических игроков заявить о себе или подвергнуться депортации. Конечно, это оружие также необходимо для усиления защиты Великобритании против другого потенциально враждебного государства с амбициями подорвать глобальный базирующийся на правилах порядок, ради своего преимущества: Китай". Источник: The Times