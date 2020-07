22 июля 2020 г. Стивен Суинфорд, Люси Фишер, Фиона Гамильтон | The Times Доклад по России: MI5 получит больше полномочий "Борис Джонсон готовится предоставить службам безопасности больше полномочий, чтобы остановить иностранное вмешательство в Великобритании после того, как межпартийный доклад констатировал, что правительство "не сконцентрировалось" на России", - передает The Times. "Британский комитет по разведке и безопасности опубликовал вчера давно ожидаемый доклад по России, в котором британские министры обвиняются в неспособности защитить референдум ЕС в 2016 году от внешних воздействий. В нем критикуются разведывательные агентства за то, что они приняли подход "предельной осторожности", и говорится, что правительство "напрямую избегало" расследования утверждений о том, что агенты президента Путина вмешивались в голосование по Брекзиту". "(...) Даунинг-стрит вчера отклонила призывы к проведению расследования и заявила, что "нет никаких доказательств успешного вмешательства в референдум ЕС". Правительство планирует продвигать новое законодательство по борьбе со шпионажем, чтобы сделать Британию "более сложной средой для операций противников", - говорится в статье. "Министры подтвердили, что Великобритания запустит свой собственный реестр иностранных агентов по образцу подхода США и Австралии. Те, кто не будет соблюдать требования, могут быть заключены в тюрьму или депортированы. Грант Шаппс, министр транспорта, заявил сегодня Sky News, что эта мера станет первым шагом в борьбе с вражеским шпионажем", - пишет The Times. "(...) Он также опроверг, что Британия стала "ландроматом" для незаконных российских средств. c Сегодня утром он заявил на BBC Radio 4, что "деньги, полученные преступным путем или с помощью коррупции, попросту не приветствуются в Великобритании". "Американский Закон о регистрации иностранных агентов обязывает лиц, работающих от имени иностранных правительств, должностных лиц и политических партий, регистрироваться в Министерстве юстиции США и периодически представлять отчеты о своей деятельности", - напоминает издание. "(...) Шаг британского премьер-министра (...) предпринимается на фоне обеспокоенности разведывательного сообщества тем, что британские контртеррористические законы не соответствуют своей цели. В докладе по России содержатся свидетельства бывшего главы MI5 сэра Эндрю Паркера, который заявил парламентариям, что иностранные агенты фактически могут безнаказанно действовать в Великобритании из-за устаревших законов о безопасности. Он предупредил, что в соответствии с действующим законодательством иностранные шпионы не могут преследоваться по закону, если их не поймают при попытке получить служебные тайны. "Сегодня быть тайным агентом российских разведывательных служб в Соединенном Королевстве не является преступлением ни в каком смысле - (...) пока вы не получаете разрушительные секреты и не передаете их своим хозяевам". "По его словам, Закон о государственной тайне, части которого относятся ко времени Первой мировой войны, "запылился и стал в значительной степени неэффективным", добавив: "Мы остались с чем-то, что затрудняет решение некоторых вопросов, о которых мы говорим сегодня в сфере экономики, киберсфере, о вещах, которые могут быть в большей степени связаны с влиянием". "В докладе отмечается, что сменявшие друг друга правительства приветствовали российских олигархов и деньги в Великобритании с "с распростертыми объятиями", делая российское влияние в Великобритании "новой нормальностью". Парламентарии-члены комитета заявили, что министры недооценили угрозу, которую представляет Кремль, и теперь Великобритании приходится "играть в догонялки" (...), - указывает издание. "Деньги также вкладывались в расширение покровительства и наращивание влияния в широкой сфере британского истеблишмента - пиар-компании, благотворительные организации, политические интересы, научные и культурные учреждения - все были готовыми бенефициарами российских денег, способствуя процессу "отмывания репутации". Российское влияние в Великобритании - это "новая нормальность", и есть много россиян с очень тесными связями с Путиным, которые хорошо интегрированы в британский бизнес и социальную арену и принимаются из-за их богатства", - отмечается в статье. "Этот уровень интеграции - в частности, в "Лондонграде" - означает, что любые меры, принимаемые сейчас правительством, являются не превентивными, а скорее ограничивающими ущерб", - пишет The Times. "Доклад был передан премьер-министру в октябре прошлого года, но его публикация неоднократно откладывалась на фоне утверждений о том, что правительство пытается "утаить" его выводы", - напоминает издание. (...) Источник: The Times