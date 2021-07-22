Исторический Путин

"Президент России все больше отстраняется от повседневных политических дел. Владимир Путин переключается на историю - он считает себя историком с геополитическим видением", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Может пройти еще много времени, прежде чем президентство Владимира Путина станет историей, - отмечает журналист Фридрих Шмидт. - Год назад российский аппарат власти реформировал конституцию, чтобы позволить Путину снова баллотироваться в 2024 и 2030 годах и, таким образом, оставаться президентом до 2036 года".

"Для московских властных функционеров (...) справедлива фраза Вячеслава Володина, который, будучи сейчас председателем Госдумы, нижней палаты парламента, в 2014 году, занимая должность первого заместителя главы администрации президента, вывел формулу: "Есть Путин - есть Россия, а нет Путина - нет России".

"Это отождествление президента со страной может оказаться опасным, если Путин проявит признаки слабости - однако пока он в хорошей физической форме. Президент демонстрирует это во время поездок в тайгу, предпочтительно в компании своего министра обороны. С некоторых пор он больше не появляется с обнаженным торсом, как раньше; вероятно, это прежде всего связано с победным шествием интернета и насмешками, которые не обходят стороной даже Путина", - пишет издание.

"Тем не менее в четвертый президентский срок Путина, который начался в 2018 году, кое-что изменилось. Путин все больше переключается на геополитику и роль главного историка своей страны, что нетипично для действующих политиков. Это влечет за собой серьезные последствия для российской политики, которая всегда ждет указаний президента".

"Для старого Путина типичными были встречи с губернаторами, министрами, руководителями государственных предприятий. (...) Путин не только выступал как высший представитель исполнительной власти, но и олицетворял надежду россиян на те улучшения, которые не могли или не хотели осуществить нижестоящие представители государственной власти", - указывает FAZ.

В этом году "прямая линия" с президентом показала, "насколько этот формат изжил себя". "Символичным было, что связь Путина со многими гражданами обрывалась. Но суть проблемы в том, что Путин отступил от роли третейского судьи и лица, принимающего решения по отдельным вопросам, и превратился в наблюдателя, который занимается только тем, что его волнует", - считает автор публикации.

"С самого начала это проявлялось в отношении Путина к пандемии, борьбу с которой он делегировал правительству и главам регионов. (...) В лучшем случае Путин объявляет о разовых выплатах семьям; жесткие, непопулярные решения должны принимать другие. Президент выглядит более отстраненным, чем когда-либо", - говорится в статье.

"Путин, который создавал впечатление, что знает о каждом регионе и каждом предприятии больше, чем те, кто непосредственно за них отвечает, и может лучше ими управлять, остался в прошлом. Для геополитики, то есть места России в мире, Путин еще находит время, как, например, для недавнего саммита с американским президентом. Однако по-настоящему он входит в азарт, когда речь заходит об истории - и сам способствует тому, чтобы она обсуждалась".

"При этом Путин говорит о величии России как о связующей линии между эпохами царской империи, Советским Союзом и его распадом. (...) Свой взгляд на историю он изложил в серии статей. Так, Путин возложил основную вину за развязывание Второй мировой войны на Польшу и западные государства (статья в американском журнале National Interest от июня 2020 года), а на НАТО - за разлад отношений России с Западом (статья в немецком журнале Die Zeit от июня 2021 года). Последняя статья, опубликованная на сайте Кремля, отрицает право на существование независимой Украины".

"Это согласуется с внешней политикой России. Но со своими экскурсами в историю Путин все больше прощается с повседневной российской политикой (...). Здесь контроль Кремля над силовым аппаратом ослаб, отмечает политолог Татьяна Становая в статье для аналитического центра Карнеги".

"Если раньше за репрессии отвечал небольшой круг людей, то теперь этим занимаются тысячи функционеров, не несущих политической ответственности. Борьба с "несистемной оппозицией" полностью возложена на силы безопасности".

"В решении проблем в регионах, отмечает Становая, Путин доверяет технократам, например, функционеру МЧС в регионе, где происходит много стихийных бедствий, и врачу в регионе, особенно пораженном коронавирусом. Это приводит к несбалансированным решениям и новым конфликтам, что, наряду с криминализацией любой оппозиции, только усугубляет проблемы. Таким образом, - заключает Frankfurter Allgemeine, - символическое значение Путина растет, но его реальное влияние уменьшается, и из субъекта манипуляции он превращается в ее объект".