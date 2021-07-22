Вооружение в России: автомат Калашникова с крыльями

"Российская оборонная промышленность представила научно-фантастический самолет - в качестве модели в масштабе 1:1. Говорят, он уже стал хитом экспорта. Даже если его еще никто не купил", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

Новый тактический истребитель, "который призван уничтожить всех западных противников" "ориентируясь на экспорт, был наречен именем Checkmate", что значит "Шах и мат", отмечает журналист Штефан Шолль.

"Проект под российским названием "Сухой Су-75" действительно амбициозен: легкий тактический истребитель с самым современным двигателем, до пяти ракет класса "воздух-воздух" и максимальной скоростью 1900 километров в час. Определенно, это конкурент для западных и китайских истребителей. В том числе и из-за сопла двигателя, которое пилот может двигать во всех направлениях. "Это позволяет самолету выполнять в воздухе самые невероятные пируэты ", - говорит московский военный эксперт Виктор Литовкин. Благодаря такой маневренности Checkmate может "вполне поставить мат" F-35 или даже другим американским самолетам в ближнем бою", - говорится в статье.

"Су-75 - главная достопримечательность авиасалона "МАКС", который открылся во вторник в подмосковном Жуковском. Хотя правильнее будет сказать: модель истребителя в масштабе 1:1, которую Владимир Путин осмотрел лично. "Это не просто макет, это не просто демонстратор, - уверяет Юрий Слюсарь, глава Объединенной авиастроительной корпорации.- Проект рекордный еще с точки зрения сроков - проекту всего чуть больше года". "Шах и мат", по его словам, был смоделирован с помощью суперкомпьютера. Первый полет такого истребителя должен состояться через два, максимум через три года, а серийное производство должно начаться через четыре года. По словам Слюсаря, Checkmate обладает технологией малозаметности, может также использоваться в беспилотном режиме и способен побороть как беспилотники, так и истребители следующего, шестого поколения - например, европейские FCAS".

"По словам производителей, Су-75 в первую очередь предназначен для экспорта. Ожидается, что стоимость самолета составит от 25 до 30 млрд долларов, и он отберет долю рынка у французского Rafale и шведского Gripen, но в первую очередь у американского F-35, цена за единицу которого составляет от 60 до 90 млн долларов", - отмечает автор статьи.

"Но проект все еще остается не более чем красочно освещаемым, неподвижным "демонстратором" в павильоне авиасалона "МАКС", - указывает FR. - "Модели приписывают технические свойства, которые еще никто не проверял, - говорит Литовкин. - Сможет ли истребитель действительно поднять в воздух 7,5 тонн боевой нагрузки и иметь эффективный радиус действия 1500 километров, должны показать реальные полеты. А до тех пор все - просто реклама". Истребители с одним двигателем дешевле и легче, но российские ВВС уже с 1980-х годов приобретают только истребители с двумя двигателями. Они могут нести больше оружия и не обречены на крушение в случае отказа одного двигателя. Поэтому националистический портал "Свободная пресса" с соответствующей язвительностью пишет: "Было бы не совсем логично продавать двухмоторные Су-57 сомнительным союзникам".

"57? 75? Разработка старшего брата Checkmate Су-57 началась в 2001 году, но серийное производство первого российского тяжелого истребителя пятого поколения до сих пор не началось. При этом и Су-57 имеет подвижные сопла. Но есть проблемы с разработкой двигателя. К тому же считается, что его технология стелс уступает американским истребителям. Так что Су-75, по крайней мере, бесспорно, отвлекает внимание от других неудачных разработок", - заключает Frankfurter Rundschau.