Неизвестные четвертой волны Covid-19

(...)"Считалось, что в течение лета можно почувствовать себя в безопасности от возобновления эпидемии, однако сейчас нельзя больше исключать перспективу вспышки тяжелых случаев заболевания уже в августе. Скорость передачи вируса, или эффективное репродуктивное число R, рассчитанное по ежедневным заражениям, теперь оценивается от 1,5 до 2, тогда как прогнозы Института Пастера в своих самых пессимистических сценариях предусматривали подъем после спада с R, равным 1,3. Отныне каждый инфицированный заражает почти двух других человек", - пишет журналист Le Figaro Венсан Борденав.

"Число случаев удваивается каждые 5 дней, такой уровень не наблюдался во Франции с начала первой волны. "Вне марта 2020 года мы измерили два пика - 1,3, в августе 2020 года и в октябре 2020 года, - вспоминает Мирча Софонеа, преподаватель эпидемиологии и эволюции инфекционных заболеваний в Университете Монпелье. - Этот рекордный рост объясняется вариантом Дельта, а также отменой последних ограничительных мер 30 июня". Таким образом, четвертая волна уже наступила. Но еще остается много неизвестных о ее величине, и в частности о ее влиянии на нашу систему здравоохранения", - указывает автор статьи.

Продолжится ли раскорреляция кривых?

"Количество заражений превышает 10 тыс. случаев в день (скользящая средняя), однако количество тяжелых случаев остается относительно низким. Подобное следствие вакцинации также наблюдается в Великобритании и Португалии. Однако во Франции в течение 10 дней стало известно об увеличении количества госпитализаций. Но "она менее выражена, чем заболеваемость (особенно при приеме в реанимацию), - отмечает Мирча Софонеа. - На данный момент представляется, что эта новая волна госпитализаций может быть "управляемой" со стороны нашей системы здравоохранения, но если темпы ускорятся и выровняются по отношению к темпам новых заражений, то мы рискуем достичь уровня насыщения с середины августа".

"Можно поддерживать эту разницу в ритмах при условии как можно более быстрого проведения массовой вакцинации, - объясняет Самюэль Ализон, исследователь лаборатории инфекционных болезней Национального центра научных исследований (CNRS), специалист по моделированию инфекционных заболеваний. - Но до тех пор, пока большое количество людей не вакцинировано (и не только среди наиболее уязвимых), трудно представить, чтобы эти две кривые не совпадали". Молодые люди по-прежнему мало вакцинируются, и даже при низком риске их госпитализации, если вирус распространяется очень быстро и широко, то общее количество людей, о которых необходимо взять на себя заботу, станет очень большим. "Это называется законом больших чисел, - поясняет Самюэль Ализон.

(...)

Насколько эффективным окажется санитарный пропуск?

(...) "С чисто теоретической и вирусологической точки зрения, такой пропуск должен позволить ограничить заражение, - анализирует Милен Ольястро, вирусолог и исследователь Национального института агрономических исследований в Монпелье. - Но у этой ловушки есть несколько слабых мест, потому что она предназначена не только для вакцинированных, но и для тех, кто предоставит тесты ПЦР или на антиген, сделанные в течение 48 часов. Для ошибочных отрицательных результатов и тех, кто заразился после проведения теста, такой механизм не является непогрешимым".

"Ввиду подобных недостатков, мы можем только сожалеть о том, что этот пропуск сопровождается отказом от ношения маски там, где это наиболее полезно и где больше всего заражений, а именно в закрытых местах, - считает Самюэль Ализон. - Тем более, что не все сотрудники, работающие в этих местах, будут иммунизированы, так как им предстоит пройти вакцинацию до конца лета".

Будет ли достаточным процент вакцинации?

"По данным, опубликованным сайтом бронирования Doctolib, 40 млн французов до конца июля должны получить одну дозу вакцины. К 1 сентября их будет 45 млн, в том числе более 40 млн полностью вакцинированных, или 60% населения. "Вакцины остаются очень эффективными против варианта Дельта, - объясняет Самюэль Ализон. - Но какой бы быстрой ни была кампания вакцинации, она идет не так быстро, как вирус. Таким образом, эта защита является скорее среднесрочным инструментом для ограничения числа смертей. В краткосрочной перспективе она остается недостаточной для того, чтобы забыть о барьерных жестах".

(...) "Между вариантом Дельта и вакцинами идет гонка на скорость, - анализирует Мирча Софонеа. - Вполне вероятно, что мы быстро достигнем уровня иммунитета, который защитит нас от новых волн госпитализации. И если мы сможем сделать это с помощью вакцин, это будет стоить гораздо меньше человеческих жизней".

Потребуются ли дополнительные усилия?

(...) "Некоторый оптимизм в отношении этого лета в меня вселяет то, что действия на местном уровне могут оказать значительное влияние на эпидемию, тем более что распространение вируса по стране очень неоднородно. Вся прибрежная полоса, которую относительно пощадили первые две волны, сейчас находится в особенно опасной зоне", - указывает Мирча Софонеа. Усилия должны продолжиться в начале учебного года, при этом они могут принимать форму безболезненных для населения профилактических мероприятий, отмечает Самюэль Ализон: "Речь идет об инвестировании в региональные агентства здравоохранения для осуществления более тщательного мониторинга контактных случаев, а также в вентиляцию и аэрацию общественных мест".

Стоит ли опасаться новых вариантов?

"Ученые больше всего опасаются сценария появление нового варианта, способного обходить иммунитет, связанный с вакцинацией, - пишет Le Figaro. "Чем больше количество заражений, тем выше риск, - объясняет Самюэль Ализон. - Тем более, что теперь из-за вакцины селективное давление становится сильнее, и поэтому создаются благоприятные условия для появления вариантов, более устойчивых к антителам. Таким образом, лучший способ избежать такого риска - ограничить число заражений с помощью барьерных жестов и социальной дистанции, а также провести вакцинацию как можно быстрее".