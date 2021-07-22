"Проект Pegasus": NSO Group в сердце "мягкой силы" Израиля

"Компания, стоящая за шпионским ПО Pegasus, и правительство Израиля работают рука об руку, дабы создавать новые альянсы и служить своим интересам на международной арене", - пишет корреспондент Le Monde в Иерусалиме Луи Имбер.

"Просматривать список мишеней программного обеспечения для наблюдения Pegasus - такую услугу предоставляет израильская компанией NSO Group десятку государств на Ближнем Востоке, в Африке, Европе и Азии - означает отслеживать историю израильской дипломатии. Эти обширные, но все еще частичные данные, которыми организации Forbidden Stories и Amnesty International поделились с 17 СМИ, включая Le Monde, сопровождают тотальную экспансию израильской "мягкой силы" в течение десятилетия. Они представляют собой ее темную сторону, сдержанную, но решительную", - указывает автор статьи.

"Компания NSO, основанная в 2009 году после возвращения к власти бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху (2009-2021), извлекла выгоду из расширения дипломатических отношений Израиля. Символичен один момент: июль 2017 года. Тогда Нетаньяху принял Нарендру Моди в Тель-Авиве", - говорится в статье.

(...) "Властный, ультранационалистический, авторитарный и популистский индиец приехал для того, чтобы обозначить открытие Израилю быстро развивающегося рынка и не стремился останавливаться на вопросах об оккупации палестинских территорий или о правах человека. Вскоре после того, как пара позировала фотографам, стоя в воде Средиземного моря, Индия впервые протестировала шпионское ПО Pegasus. С тех пор она продолжала использовать его не столько против потенциальных террористов, сколько против оппозиционеров, журналистов и правозащитников", - напоминает журналист.

(...) "Нетаньяху утверждает, что именно он с 2009 года стремился продвигать исследования и образование в области кибербезопасности и лучше интегрировать их в органы обороны: "Киберугроза - это серьезная опасность и очень прибыльный бизнес".

"В глобальном масштабе "из 5-7 млрд евро, которые ежегодно приносит военный экспорт израильских компаний [таких как IAI, Elbit и Rafael], кибернетическая промышленность занимает лишь небольшую часть: от 3% до 4%", - считает Эйтай Мак, юрист и эксперт по израильскому экспорту вооружений, который выступает за большую прозрачность в этой области.

"Между тем, компания NSO и ее конкуренты занимают сектор будущего, в который Израиль вкладывает большие средства. Прежде всего, они обладают тем достоинством, что подпитывают выдвинутый в 2009 году Нетаньяху нарратив о стране, которую во всем мире без устали восхваляют за ее экспертные знания в области технологий, разведки и борьбы с терроризмом", - отмечает Имбер.

"Такая точка пересечения между торговлей NSO и израильской дипломатией достигла своего пика в Персидском заливе. Израильская компания предоставляла свои услуги Объединенным Арабским Эмиратам, по крайней мере, в 2016 году, а затем Саудовской Аравии и Бахрейну уже в 2017 году. Как и другие израильские оборонные компании, она извлекала выгоду из тайных и давних отношений в сфере безопасности, основанных на общей неприязни к влиянию Ирана и Турции в регионе", - говорится в публикации.

Для этого "NSO полагалась на бывших сотрудников Моссада [службы внешней разведки Израиля], которые перешли в частный сектор и предоставляли израильским компаниям выгоду от своих давних связей в Абу-Даби и среди правящих семей арабского мира", - объясняет Йоси Мелман, журналист и специалист по разведке, в израильской ежедневной газете Haaretz.

(...) "В декабре 2020 года настала очередь Марокко. Королевство также на протяжении десятилетий поддерживает разведывательные связи с Израилем и уже три года использует шпионское ПО компании NSO", - пишет Le Monde.

"Информация Forbidden Stories и Le Monde подтверждает очевидную гипотезу с момента заключения этих скрытых контрактов: данные государства по большей части использовали Pegasus для целей наблюдения и внутренних политических репрессий. "Военные не могли игнорировать то, что это проблематичные режимы. Когда вы продаете им ПО Pegasus, вы понимаете, что оно будет в первую очередь использоваться для сохранения режима и подавления инакомыслия", - подчеркивает специалист по разведке Мелман.

"Отчасти той же логике следует разрешение на продажу программного обеспечения Азербайджану, который использовал его против журналистов еще в 2018 году. Бакинский режим давно предоставляет израильским службам привилегированный наблюдательный пункт над соседним Ираном. Еврейское государство также продало ему боевые дроны - оружие, оказавшееся чрезвычайно важным летом 2020 года в его победоносной войне против соседней Армении в Нагорном Карабахе", - комментирует автор публикации.

(...) "В свое время премьер-министр Давид Бен-Гурион выступал за "периферийные альянсы" [региональное сближение с Ираном и Турцией вдали от враждебных соседних арабских стран]. Сегодня Израиль стал сильнее, экзистенциальной угрозы больше нет, и Нетаньяху заставил нас переключиться на доктрину Микронезии: альянсы с небольшими странами с единственной целью завоевать голоса в ООН", - указывает Мак.

(...)"Торговые переговоры компании NSO и ее экспорт подлежат лицензированию со стороны министерства обороны с непрозрачными критериями, в которых также принимает незначительное участие министерство иностранных дел. Такие контракты не лишены предохранительных мер: источник, близкий к NSO, сообщает Forbidden Stories, что его программное обеспечение не может нацеливаться на номера в Израиле, а также в США или России, двух странах, которые считаются слишком важными", - резюмирует Луи Имбер.

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