Российский Дальний Восток охвачен разрушительными лесными пожарами

"Плохое управление лесами в России может считаться таким же важным фактором, как и глобальное потепление. Власти говорят, что контролируют ситуацию, но в основном они сосредоточены на контроле над информацией", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.

(...) "Службы мониторинга качества атмосферного воздуха сообщают о том, что концентрация частиц сажи (известной как PM2,5) в Якутске, городе с населением в полмиллиона человек, в 40 раз превышает рекомендуемые нормы безопасности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это в 17 раз больше, чем в среднем в самых загрязненных городах Индии и Китая", - говорится в статье.

(...) "Глава Якутии Айсен Николаев во вторник объяснил причину пожаров глобальными изменениями климата, заявив, что "мы сейчас живем в самое жаркое, самое засушливое лето, которое было в истории метеонаблюдения Якутии с конца XIX века". Необычная жара, превышающая 35 , с начала июня накрыла эту местность с полярным климатом. По его словам, этот фактор, а также ежедневные сухие грозы в регионе привели к крупным природным пожарам.

(...) "Глобальное потепление - очевидный фактор, но нужно обратить внимание на причину возникновения пожаров", - поясняет Le Temps независимый эксперт по лесным пожарам Антон Бенеславский. "10% пожаров вызваны молниями, и эти пожары распространены по всей территории, то есть в основном в безлюдных и труднодоступных регионах. 90% пожаров возникают по вине человека. Порой из-за невнимательности, но также и прежде всего из-за лесозаготовителей, которым дается предписание сжигать на месте все непригодные для использования остатки их деятельности. По закону они обязаны делать это под страхом штрафа. Так, в этом году мы отмечаем, что основные пожары начались вблизи населенных пунктов", - с сожалением говорит Бенеславский.

(...) "Пока рано проводить сравнение с другими годами, - добавляет эксперт, отмечая, что в этом году губительные последствия началась намного раньше обычного. - Это уже катастрофа, причем такого масштаба, что только дождь и холод могут положить конец пожарам ".

(...) "Яркая иллюстрация изменения климата: в то время, как 3000 км южнее, в Китае, ущерб наносят проливные дожди, деревья полярной тайги, чьи корни застряли в вечной мерзлоте, с каждым годом пылают все больше и больше, - комментирует автор статьи. "Столь массовые пожары остановить невозможно. Для этого не хватит всех пожарных страны, - рассуждает Алексей Ярошенко, руководитель лесного отдела "Гринпис России". - Можно просто спасти критическую инфраструктуру и населенные пункты, но даже это очень сложно".

"Однако в основных российских государственных СМИ почти не сообщается об экологической катастрофе. Якутские экоактивисты приложили максимум усилий, чтобы привлечь внимание фонда Леонардо Ди Каприо, который обещал помочь. Замминистра экологии Якутии тут же отреагировал: "Нам не нужна его помощь, ситуация под контролем".

По мнению Алексея Ярошенко, "власти больше всего боятся делать акцент на больших лесных пожарах. Они всегда рассказывают, что у них все под контролем, несмотря на то, что это не имеет ничего общего с реальной ситуацией. Для наших местных руководителей гнев начальства намного хуже, чем сами пожары".