"Северный поток-2": победитель - Путин

"Компромисс по спорному газопроводу в Балтийском море найден. (...) Цена за крупнейший в недавнем прошлом геополитический просчет Германии будет высока для всех вовлеченных сторон. За исключением Владимира Путина", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Американское правительство против воли соглашается на завершение строительства 1200-километрового трубопровода. Так оно окончательно примиряется с уже существующими фактами. Согласно заявлению компании Nord Stream 2 AG, (...) строительные работы на последней из двух ниток газопровода будут завершены к концу августа. Взамен Берлин гарантирует, что Украина, осуществляющая транзит природного газа, не останется ни с чем: предусмотрены выплаты за инвестиции в возобновляемые источники энергии, а также согласие правительства Германии обеспечить, что Киев продолжит получать плату за транзит даже после истечения транзитного контракта с Москвой, действующего до 2024 года", - передает журналист Кристоф Прантер.

"Политический баланс для обеих сторон не вызывает восторга: для Берлина этот пакет мер является молчаливым признанием того, что нарратив о чисто "экономическом проекте" "Северный поток-2", который долгое время культивировала Германия, был откровенным блефом. Выплаты Украине больно ударят по карману, а репутация немцев, особенно среди их восточноевропейских соседей, испорчена. Зато удалось избавиться от возможных претензий по возмещению убытков и отодвинуть в сторону самый большой камень преткновения на пути к новым трансатлантическим отношениям", - отмечает издание.

"Возможно, это и убедило администрацию Байдена смириться с предсказуемыми межпартийными боями в Конгрессе. С оглядкой на Китай и Россию, возрождению союза с Германией придали в Вашингтоне больший вес, чем предотвращению строительства газопровода, которое уже было завершено на 98%. Однако "аварийного выключателя", предназначенного для того, чтобы в одностороннем порядке перекрыть газовый кран, не будет из-за юридических опасений Берлина. Сомнительно, что в этих условиях США достигнут своей цели - добиться того, чтобы "Северный поток-2" не мог быть использован "в качестве геополитического оружия". Санкции против Москвы, согласованные Берлином и Вашингтоном на этот случай, в прошлом уже показывали свой слабый эффект на Кремль".

"Российский президент, в свою очередь, даже после германо-американского компромисса держит в руках все геополитические козыри, - указывает NZZ. - Если соглашение о новом транзитном контракте не будет достигнуто, западным потребителям придется принимать газ уже на украинско-российской границе и платить Киеву. Цена за это, вероятно, скажется на счетах за газ в Европе. Но даже если между Москвой и Киевом будет заключено соглашение, которое будет действовать и после 2024 года, Путин уже показал, что в случае сомнений его не волнуют ни договоры, ни государственные границы".

"Странам Восточной Европы это очень хорошо знакомо. В последние годы они снизили свою высокую зависимость от российского газа. Польша, например, сократила поставки российского газа с 74% в 2016 году до примерно 60% в прошлом году. В Германии эта доля составляет около 40%. И она имеет тенденцию к росту - тем более, если добавить 55 млрд кубометров газа, которые будут поставляться по газопроводу "Северный поток 2" (...). В Германии энергетическое оружие Москвы не может затупиться".

"Но хрупкую надежду дает, по крайней мере, то, что природный газ рассматривается в качестве промежуточной технологии на пути к углеродно-нейтральной энергетике. Лучшим противодействием успешной геополитической игре Путина будет как можно более короткий переходный период", - заключает Neue Zürcher Zeitung.