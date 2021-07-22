Pegasus: Атака на человека-невидимку

"Миллионы людей пользуются мессенджером Telegram, потому что он считается безопасным. Его основатель Павел Дуров знает, как защитить информацию и себя от вмешательства со стороны государства - но даже он, возможно, стал жертвой шпионажа", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Когда самого богатого человека в мире шантажировали интимной фотографией, для Павла Дурова это был праздник, - повествуют авторы статьи. - "Я же говорил", - написал основатель мессенджера Telegram в своем блоге. Ранее американский таблоид National Enquirer пригрозил в электронном письме основателю Amazon Джеффу Безосу, что опубликует его "селфи ниже пояса", которое глава Amazon якобы отправлял своей возлюбленной. "Если бы Джефф Безос пользовался Telegram вместо Whatsapp, он бы не подвергся шантажу со стороны людей, которые скомпрометировали его переписку", - написал Дуров. (...) В эти дни Дуров, вероятно, вспомнил о том случае, который он так громко комментировал".

"Ведь в отчете экспертов, проанализировавших тогда телефон Джеффа Безоса, фигурировало и название программы определенной компании: за атаку, вероятно, несло ответственность "передовое хакерское программное обеспечение, такое как Pegasus от NSO Group".

"NSO - это израильская компания по производству программного обеспечения для наблюдения, которая уже много лет подвергается критике, поскольку ее продукты, якобы разработанные для противодействия таким угрозам, как терроризм, вероятно, используются и против правозащитников, оппозиционеров и журналистов", - отмечает издание.

"Теперь же выяснилось: с помощью технологии NSO, по-видимому, шпионили и за Павлом Дуровым или, по крайней мере, была предпринята такая попытка. Предположительно, власти Объединенных Арабских Эмиратов взяли на прицел основателя Telegram в 2018 году". "Согласно расследованию, их интересовал британский номер мобильного телефона, который Дуров некогда привязал к собственному профилю в Telegram. Это следует из списка телефонных номеров, с которым удалось ознакомиться международной команде журналистов".

"Если властям Эмиратов действительно удалось шпионить за основателем Telegram, это было бы скандалом - и проблемой для имиджа Дурова. Ведь именно конфиденциальность и защита от частных и государственных шпионов - это дело всей жизни 36-летнего россиянина. Дуров оставил соответствующий запрос без ответа. Правительство ОАЭ также не отреагировало", - говорится в статье.

"Мантра Дурова - защита личности от государства. Telegram отказывается от сотрудничества с властями. Компания неоднократно заявляла, что не передаст правительствам "ни байта личных данных".

"Дуров часто появляется в черном, с воротником-стойкой, что должно напоминать хакера Нео из фильма "Матрица". Но наряд также придает ему ауру молодого священника, покровителя мятежной молодежи. Он обещает пользователям Telegram пространство, полное свободы. По данным Telegram, более 500 млн человек уже населяют это пространство и пользуются сервисом - включая, однако, и отрицателей коронавируса, исламистов и правых экстремистов, которые надеются таким образом защититься от полиции и спецслужб.(...) Предполагаемой штаб-квартиры Дурова в Берлине, вероятно, никогда не существовало. Помимо российского гражданства, Дуров также имеет гражданство островного государства Сент-Китс и Невис, но, по-видимому, никогда там не жил. Дуров неуловим; как и его киногерой Нео, он сам, кажется, живет в сетях этого мира. (...) Жизнь основателя Telegram - это жизнь человека-невидимки: сообщения, которые удаляются через определенное время; офисы, которых не существует; адреса, по которым властям его не найти".

"Единственное место, где он в некотором смысле пустил корни, - это Дубай. Telegram уже несколько лет занимает офис на 23-м этаже одного из многочисленных небоскребов. Свободолюбивый и демократичный разработчик Telegram, для которого якобы так важна конфиденциальная связь, обосновался - очевидно, по налоговым причинам - именно в авторитарном государстве, где ведется наблюдение за людьми", - указывают авторы статьи.

"Власть в Эмиратах передается по наследству, свободная пресса подавляется, критики попадают в тюрьму. Если властям с помощью Pegasus удалось узнать об уязвимостях в шифровании Telegram или собрать информацию, с помощью которой можно было бы оказать давление на Дурова, это может подвергнуть опасности тысячи критиков режима именно в регионе, где он сам ищет пристанище", - констатирует Süddeutsche Zeitung.