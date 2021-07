22 июля 2021 г. Уилл Павиа | The Times Дело Бритни Спирс сглаживает жесткий политический раскол Америки "Бритни Спирс объединила противников в глубоко разделенном Конгресса США, которые еще не отошли от борьбы за инфраструктурные расходы, налоги и иммиграцию", - передает The Times. "Речь поп-звезды в калифорнийском суде о ее невзгодах в период опекунства над ней послужила толчком к представлению двухпартийного законопроекта под названием Free Britney Act и к призывам к действию по всему политическому спектру. Сенатор Элизабет Уоррен, героиня левых демократов, и сенатор Боб Кейси, также демократ из Пенсильвании, указали, что ее случай проливает свет на "давние опасения". Тед Круз, республиканец из Техаса, который часто пребывает в конфронтации со всеми остальными 99 членами Сената, заявил, что он "прямо и недвусмысленно находится в лагере Free Britney. Мэтт Гетц, который находится под следствием по обвинению в сексуальных проступках и является откровенным союзником Дональда Трампа, призвал к проведению слушания по делам об опекунстве в Палате представителей. "Самым первым свидетелем... должна быть Бритни Спирс", - сказал он. "39-летняя Спирс, состояние которой оценивается, по меньшей мере, в 50 млн долларов, была помещена под опеку в 2008 году после того, как попала в больницу из-за опасений по поводу ее психического здоровья. Суд в Лос-Анджелесе передал ее отцу, Джейми Парнеллу Спирсу, совместный контроль над ее финансами и назначил его, а позже и профессионального опекуна, управлять ее личными делами", - напоминает газета. "В прошлом месяце, после многих лет предположений, что она недовольна соглашением, Спирс публично рассказала об этом в суде, сравнив свою судьбу с участью рабыни", - указывает издание. (...) The Free Britney Act был представлен на этой неделе Нэнси Мейс, конгрессменом-республиканцем из Южной Каролины, и Чарли Кристом, демократом из Флориды, говорится в статье. (...) Источник: The Times