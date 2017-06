Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 22 июня 2017 г. 22 июня 2017 г. Тимоти Л. О'Брайен | BloombergView Трамп, Россия и теневое деловое партнерство "Газета The New York Times написала, что американский спецпрокурор Роберт Мюллер выясняет, не отмывали ли приближенные Трампа денежные выплаты, полученные от российских официальных лиц, проводя их через офшорные счета", - пересказывает корреспондент Bloomberg View Тимоти Л. О'Брайен. Между тем "юристы Трампа заявляют, что его налоговые декларации за последние 10 лет (которые президент отказывается обнародовать) продемонстрируют, что он не имел доходов или ссуд, которые поступили бы из российских источников. В мае Трамп сказал в интервью NBC, что не имеет ни недвижимости, ни инвестиций в России. "Я не вовлечен в Россию", - сказал президент". Но, по мнению автора, это не ограждает Трампа от проблем, если Россия "вовлечена в дела Трампа" - либо через потенциально компрометирующие деловые отношения в США, либо через средства, которые много лет назад попали в его карман. "В этом контексте существует настораживающая история отношений Трампа с россиянами: во впавшей в спячку компании-девелопере Bayrock Group, которая когда-то работала всего двумя этажами ниже офиса президента в Башне Трампа", - говорится в статье. С 2002 года примерно по 2011 год Bayrock была партнером Трампа и его детей Дональда-младшего и Иванки по серии сделок в области недвижимости. "В годы, когда Bayrock и Трамп вместе заключали сделки, компания также была мостом между непрозрачным европейским финансированием и рядом проектов в США, которым нынешний президент когда-то "одолжил" свое имя взамен на кругленькие гонорары. Например, исландские банки, имевшие дело с Bayrock, были легкой добычей для тех, кто отмывает деньги, и проводниками иностранного влияния, согласно интервью с правительственными следователями, законодателями и другими в Рейкьявике, Брюсселе, Париже и Лондоне. В 2007 году Трамп заявил в письменных показаниях под присягой, что Bayrock приводила в его офис в Башне Трампа российских инвесторов, чтобы обсуждать сделки в Москве, и сказал, что раздумывал об инвестициях в этом направлении", - говорится в статье. "Нелепо, что я не инвестирую в Россию, - заявил Трамп в тех показаниях. - Россия - одно из самых горячих мест в мире для инвестиций". "Одним из руководителей Bayrock был профессиональный преступник Феликс Сатер, имевший связи с российскими и американскими организованными преступными группировками. До того как он связался с этой компанией и Трампом, он работал информатором американских властей, предоставлявшим сведения о мафии, бежал в Москву, чтобы избежать уголовного дела, одновременно хвастаясь своими связями в КГБ и в Кремле, а также сидел в тюрьме за то, что изрезал одному мужчине лицо разбитым бокалом", - говорится в статье. "Бывший "инсайдер" Bayrock Джоди Крисс утверждает в серии интервью и судебном иске, что в итоге ушел из компании, так как уверился в том, что в действительности Bayrock служит прикрытием для отмывания денег", - сообщает автор. Крисс подал в суд на Bayrock. В декабре федеральный судья в Нью-Йорке постановил, что иск Крисса к Bayrock может быть рассмотрен как дело о вымогательстве. "Трамп в течение многих лет говорил, что едва знаком с Сатером. На деле Сатер (который, по словам бывших сотрудников Bayrock, часто встречался с Трампом в нью-йоркской штаб-квартире Trump Organization, когда-то сопровождал в Москве детей президента и имел визитку Trump Organization), по-видимому, прочно остался на орбите президента и его ближайших советников", - говорится в статье. В феврале Сатер попал на первую полосу The New York Times за свою роль в неудачной попытке предложить план примирения на Украине Майклу Флинну, тогдашнему советнику по нацбезопасности. Издание отмечает: "Неясно, касается ли расследование Мюллера Сатера и Bayrock". Издание излагает биографию Сатера: родился в СССР в 1966 году, в 8 лет эмигрировал с родителями в США, в 18 бросил университет, позднее стал брокером на Уолл-стрит. Отсидел 15 месяцев в тюрьме за причинение ранений бокалом. Позднее вместе со своими партнерами, согласно версии федеральной прокуратуры, "отмывал деньги для мафии и похитил около 40 млн долларов у неосведомленных, преимущественно престарелых инвесторов". Офис Сатера тогда находился в здании 40 Wall Street, принадлежавшем Трампу. Затем Сатер бежал в Россию. Его партнер по афере Сальваторе Лауриа навещал его там. Сатер "все время крутился и плел махинации, а его знакомства в России были того же сорта, что и в США, - написал Лаурия в своих мемуарах от 2003 года "Скорпион и лягушка" ("The Scorpion and the Frog") - Разница состояла в том, что в России его жуликоватые знакомые были связующими звеньями между российской организованной преступностью, российскими вооруженными силами, КГБ и агентами, которые играли за обе стороны, а иногда - за три". В итоге Сатер решил вернуться в Америку, где ему ранее предъявили обвинения в вымогательстве и отмывании денег. Однако он сообщил властям США, что может воспользоваться знакомствами в России, чтобы купить на черном рынке в Афганистане ракеты Stinger, интересовавшие американскую разведку. "Согласно материалам в иске Крисса и другим сообщениям, в декабре 1998 года была заключена сделка. Сатер признал себя виновным в мошенничестве и заключил с властями сделку о сотрудничестве, согласно которой материалы судебного дела засекречены, а вынесение приговора отсрочено на 11 лет (в итоге Сатер заплатил 25 тыс. долларов штрафа, а в тюрьме больше не сидел)", - пишет издание. В 2002 году Сатер пришел работать в Bayrock. "Эта компания рекламировала себя как девелопер недвижимости", - пишет автор. Она открыла офис на 24-м этаже в Башне Трампа на Пятой авеню в Нью-Йорке. В конце 2002 года Сатер "пригласил Крисса стать консультантом в Bayrock, хвастаясь, что есть богатый инвестор Тефлик Ариф, который стал его партнером в поисках более крупных сделок", - говорится в статье. "Ариф, уроженец Казахстана, был бывшим советским чиновником, переехавшим в Турцию, чтобы сколотить состояние. По словам Крисса, там он держал несколько элитных приморских отелей, которые обслуживали почти исключительно россиян, а также реконструировал в Бруклине торговый центр", - пишет издание. "Bayrock изначально финансировалась, в том числе, за счет инвестиции в 10 млн долларов, переведенной в фирму братом Арифа из России, который, согласно иску Крисса, имел возможность пользоваться резервами наличности предприятия по переработке хрома в Казахстане", - пишет издание. "В рекламном документе, который Bayrock когда-то распространяла среди потенциальных инвесторов, отмечалось, что одним из главных источников финансирования Bayrock был олигарх Александр Машкевич, уроженец бывшего СССР", - пишет издание. Автор сообщает: анонимный источник, близкий к Машкевичу, "сказал, что Машкевич никогда не инвестировал в Bayrock". По словам Крисса, Ариф и Сатер подали Трампу идею создать международную сеть отелей-кондоминиумов под брендом Трампа. "Трампа привлекали в Bayrock 18% акций будущего отеля Trump Soho, постоянный приток гонораров за управление всеми проектами Bayrock и возможность давать свое имя объектам без необходимости инвестировать в них хотя бы один доллар", - утверждает автор. Поскольку Ариф говорил по-английски с запинками, с семьей Трампа чаще общались Сатер и Крисс, а с самим Трампом - чаще всего Сатер. По словам Крисса, окончательное слово было за Трампом, а не за его детьми. Позднее, в письменных показаниях в суде, Сатер заявил, что "на постоянной основе" вел с Трампом деловые беседы. В том числе "они беседовали об использовании российских знакомств Сатера для строительства "высотного здания в центре Москвы", которое станет "огромным шансом, мегафинансовой победой". Издание утверждает: "Сатер сопровождал Иванку и Дональда-младшего в поездке в Москву, где они искали участок для отеля под брендом Трампа. Все эти зарубежные проекты не продвинулись далее стадии планирования". В США проекты Трампа и Bayrock продвигались кое-как. Автор особо останавливается на вышеупомянутом проекте отеля-кондоминиума Trump Soho со сметой 370 млн долларов. Трамп назвал его "шедевром". "Финансировать этот шедевр Трампу и Bayrock помогал свежий приток денег из исландского инвестбанка FL Group. Сатер и его давний партнер-мафиози Лаурия привлекли FL вместе и познакомили с этой фирмой Bayrock и Trump Organization", - говорится в статье. "Крисс говорил в интервью, что один исландский конкурент FL Group тоже связался с ним в целях инвестирования в Bayrock. Когда он передал это предложение Сатеру и Арифу, они сказали (по его словам), что за исландскими банками "стояли преимущественно российские" деньги и что для сделок, которые они заключали с Трампом, они должны брать средства FL, так как эта инвестфирма была "ближе к Путину". "Когда они произнесли слово "Путин", я подумал, что это вранье или шутка, - вспоминает Крисс. - Я не знал, как найти во всем этом смысл". Издание отмечает: "Крисс говорит, что не имеет финансовых документов, которые демонстрировали бы, что российский президент Владимир Путин был связан с FL Group, а его собственные познания основаны исключительно на случайных примерах. Официальный представитель Кремля заявил по электронной почте, что Путин не был никак связан с FL Group или Bayrock". Автор статьи вспоминает, что в 2007 году его собственные адвокаты взяли с Трампа показания под присягой. Ранее Трамп подал на О'Брайена в суд по обвинениям в клевете за его книгу "ТрампНация" (TrumpNation?). Итак, адвокаты О'Брайена спросили, планирует ли он порвать отношения с Сатером из-за связей последнего с организованной преступностью. Трамп сказал, что пока не принял решения. "Когда в последующие годы Трампа спрашивали о его отношениях с Сатером, он обычно называл их неблизкими, искажая факты", - утверждает автор. О'Брайен утверждает: "Судя по электронной переписке компании и материалам судебного дела, вскоре после того, как мои адвокаты задали Трампу вопрос о Сатере, Bayrock начала обсуждать наилучший способ его отставки. К 2008 году Сатер покинул фирму". В 2013 году здание Trump Soho, где большая часть квартир оставалась непроданной, перешло к кредиторам. С тех пор Bayrock не заключила ни одной сделки. В 2008 году Крисс подал в суд на Сатера, Арифа, Трампа и Bayrock. Позднее Трамп был вычеркнут из числа ответчиков, а Сатер начал подавать на Крисса свои иски. Адвокат Крисса Брэдли Д.Саймон озадачен тем, что Сатер все эти годы держится на плаву: "Похоже, у него неограниченные средства". "Сатер также затеял словесную войну со своим бывшим партнером по Bayrock Тефликом Арифом. Согласно недавней статье в The Wall Street Journal, Сатер утверждает, что Ариф задолжал ему деньги и что, если ему не заплатят, он предаст огласке то, что Ариф (по версии Сатера) связан с организованной преступностью и грязными сделками в металлургическом секторе Казахстана. (Официальный представитель Bayrock говорит, что утверждения Сатера об Арифе беспочвенны)", - говорится в статье. "Тем временем Трамп увяз в расследовании, которое теперь коснулось деликатных тем для него и его семьи: их денег и сделок и России. Все это станет проверкой для его обещания дать показания под присягой Мюллеру и его следователям", - так завершается статья. Источник: BloombergView



