Для чего Северной Корее иностранные заложники

Смерть американского студента Отто Вомбиера после полутора лет, проведенных в северокорейской тюрьме, вызвала волну негодования и ужаса по всему миру. Президент США Дональд Трамп резко осудил "жестокий режим" в Пхеньяне, пишет журналистка Focus Генриетте Едике.

"На фоне северокорейской ядерной программы смерть Вомбиера еще больше обостряет и без того достигшие своего дна отношения между Вашингтоном и Пхеньяном. Глава Госдепа Рекс Тиллерсон осудил "несправедливый арест" Вомбиера и потребовал освобождения еще троих граждан США, находящихся в северокорейской тюрьме. Освобождения как своих граждан, так и американцев потребовала и Южная Корея", - передает автор материала.

Чего же добивается Ким Чен Ын, удерживая иностранных заложников?

"Иностранные заложники становятся в первую очередь средством для оказания давления на их правительства", - считает эксперт по Северной Корее из Фонда науки и политики Гюнтер Гильперт.

Кроме того, продолжает он, "иностранные подданные могут быть полезны режиму своими знаниями. Арестованные работают в ужасных условиях до полного изнеможения".

"В процесс их освобождения зачастую вовлечены высокопоставленные представители их стран", - поясняет эксперт. Так, экс-губернатор Нью-Мехико Билл Ричардсон неоднократно ездил в Северную Корею, добиваясь освобождения удерживаемых граждан США. Осенью прошлого года он направил в Северную Корею целую делегацию, которая работала, в числе прочего, и по делу Вомбиера. "Подобные акции подаются Пхеньяном как дипломатических успех; внутри страны они используются в пропагандистских целях", - поясняет Гильперт.

Кроме того, Пхеньян может связывать с освобождением иностранных граждан такие условия, как поставки продовольствия, или впрямую вымогать валюту, отмечает эксперт.

"Как Серверная Корея поступит с тремя оставшимися там американцами после смерти Вомбиера, неизвестно. По мнению венского эксперта по Северной Корее Рюдигера Франка, Пхеньян может оставить их в качестве заложников или отпустить, попытавшись загладить негативное впечатление после бессмысленной и трагической смерти Вомбиера". (Более подробно на эту тему см. https://www.inopressa.ru/article/21Jun2017/standard/nordkorea.html)