Вот как начинаются войны между великими державами

"За последний месяц, впервые с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году, Соединенные Штаты непосредственно атаковали сирийские правительственные силы и их ставленников - и не однажды, а как минимум четыре раза, - отмечает научный сотрудник Harvard Society of Fellows Эмиль Симпсон в Foreign Policy. - Неотложный вопрос теперь вызывает, скорее, не Сирия, а Россия, которая в ответ на последний из этих инцидентов, в ходе которого американский истребитель подбил сирийский самолет, пригрозила брать на мушку все самолеты возглавляемой США коалиции, которые будут летать над Сирией".

"Засасывает ли США и Россию в войну на Ближнем Востоке, и если засасывает, как можно обратить эскалацию вспять?" - задается вопросами эксперт.

Симпсон рассматривает "ядро нынешнего американо-российского противостояния в Сирии".

"В центре этого ядра тот факт, что, хотя возглавляемая США коалиция многого добилась, выбивая "Исламское государство"* из Ирака и Сирии, ее политическая цель при администрациях Обамы и Трампа была сформулирована только отрицательно: чтобы не было "Исламского государства"*. Ни одна из администраций не предложила положительного видения того, кто будет управлять территорией, очищенной от "Исламского государства"*. Другими словами, у США есть военная стратегия, но нет политической - и чем больше ужимается территория, подконтрольная "Исламскому государству"*, тем очевиднее отсутствие американской политической стратегии", - утверждает ученый.

"Вообразите пастушью собаку, которая хорошо лает, но плохо чувствует направление: Ближний Восток сейчас в положении ее измученного стада", - говорится в статье.

"Даже сама администрация, похоже, сбита с толку по поводу того, как отвечать на последствия ее собственной стратегии, что явствует из очевидно противоположных сигналов, поданных ею в ходе катарского кризиса. Хотя президент Трамп сначала горячо поддержал блокаду Катара на публике, его команда по национальной безопасности за сценой постаралась уменьшить эскалацию, и кажется, что эта более спокойная линия преобладает", - отмечает автор.

"Чего хочет Вашингтон в положительном смысле? Кто знает", - говорится в статье.

"По-моему, пока США не предоставят положительную стратегию, продолжатся прямые столкновения между поддерживаемыми Россией шиитскими ополчениями и американскими войсками, которые вполне могут привести к тому, что либо Россия случайно подстрелит американский самолет, либо наоборот. Даже тогда, мне кажется, ни Вашингтон, ни Москва не захотят конвенционально сражаться. Однако динамика конфликта никогда не является полностью рациональной, совсем не является. Кровопролитие может вызвать новое эмоциональное давление в рамках конфликта и вырваться из-под контроля в направлении, которого никто не ожидал", - указывает Симпсон.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.