Эксперт по России: "Путин не готов идти на компромиссы"

Как заявила в беседе с Frankfuter Rundschau Мари Мандра (Marie Mendras), эксперт по России из Школы международных отношений парижского университета Sciences Po, "причины, толкнувшие Владимира Путина на военную интервенцию на Украине, лежат в плоскости внутрироссийских проблем. (...) Я считаю, что сам Путин ведет борьбу за выживание".

По мнению Мандра, неуверенность Путина начала прослеживаться с декабря 2011 года, "когда многие россияне вышли на улицы, протестуя против подтасовок в ходе выборов. А начало событий на киевском Майдане в ноябре 2013 года стало непосредственной угрозой путинскому режиму".

"Сегодня Путин находится в водовороте из репрессий против критиков режима внутри страны и усиливающейся конфронтации как с соседними государствами, так и со странами Запада. Его позиция по Украине основывается на его страхе перед еще большей изоляцией России в случае обретения Украиной окончательной независимости и сближения ее с Западом", - считает эксперт.

Политолог указывает на то, что российская власть опасается и роста протестных настроений среди своих граждан. Сегодня Путину больше недостаточно аннексии Крыма, чтобы "гарантировать сохранность своего лидерства в стране".

Протесты в конце 2011 года Мандра называет "концом золотой эры Путина". "Его популярность начала падать. Он стал терять как политическую, так и экономическую поддержку со стороны Запада. (...) После того, как в мае 2012 года он вернулся в президентское кресло, началась фаза репрессий. Демонстранты, которые мирно протестовали против его правления, до сих пор сидят за решеткой. На пике этих непростых политических событий ухудшалась и экономическая ситуация в стране, (...) с 2013 года наступила рецессия", - говорит французский эксперт.

Окончательное ухудшение отношений России с Западом произошло, по мнению политолога, после российской аннексии Крыма, начала военных операций и поддержки (сепаратистов) на Донбассе. "Сюда же относится и возросшая роль России в сирийском конфликте на стороне Башара аль-Асада", - замечает Мандра.

"Европейцам не нравится, когда такое большое государство, как Россия, разжигает конфликты и ставит под серьезную угрозу безопасность Европы. А если при этом оно не хочет вести переговоры о мирном урегулировании, ситуация осложняется еще больше. В течение трех с половиной лет после начала украинского кризиса мы не видим попыток со стороны российского руководства снизить напряженность конфликта. (...) В настоящий момент Путину нечего предложить в том, что касается Украины или Сирии", - уверена собеседник издания.

По словам эксперта, Запад сегодня вряд ли может сделать что-то еще. "Мы попытались сделать все возможное. Меркель пыталась, пытался и Олланд. (...) Макрон намерен вдохнуть новую жизнь в Минские переговоры и конференцию по Сирии. (...) Однако мне кажется, Путин не готов идти на компромиссы", - полагает Мандра.

"Наши европейские правительства - в том числе в Германии и во Франции - потратили уйму времени и энергии на переговоры с Путиным и Лавровым. (...) Были достигнуты некоторые результаты. Донбасс, конечно, далек от мирного существования, однако все было бы еще хуже, если бы переговоров вообще не велось. Тот факт, что мы усадили Путина за стол переговоров, само по себе успех. (...) Однако из-за того, что делает Путин, его страна оказывается в изоляции", - считает политолог.

Мандра уверена в том, что Россия вмешивалась в ход президентской предвыборной кампании в США. "После победы Трампа отношения между Вашингтоном и Москвой сменились с плохих на очень плохие. Нынешняя вашингтонская администрация настроена критично в отношении России точно так же, как администрация Барака Обамы до нее".

Комментируя опасность, исходящую от российской стратегии распространения фейковых новостей, Мандра указывает на их "дестабилизирующее действие, в том числе, и на страны Запада". Такие СМИ, как Russia Today или Sputnik, пытаются "вызвать негативные эмоции. Речь идет не только о сфабрикованной информации, но и о постоянном нагнетании обстановки: вокруг все плохо и одни враги. (...) Это оказывает негативное влияние и на европейскую общественность".

Отвечая на вопрос журналиста о возможном улучшении отношений с Россией, Мари Мандра указывает на то, что это может произойти лишь в том случае, "когда Путин уйдет".