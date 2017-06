22 июня 2017 г. Тимоти Эш | Financial Times Российский день высокой драмы в Белом доме "Новые санкции не ужесточают позицию США в отношении Москвы - дверь для переговоров по-прежнему отрыта", - утверждает старший стратег компании BlueBay Asset Management Тимоти Эш в статье для Financial Times. "Оседает пыль после дня в округе Колумбия, полного событий для России и Украины, и, по-моему, будет полезно поразмыслить о том, что на самом деле произошло и насколько это важно - для российско-американских отношений, американской политики и Украины", - пишет автор. "То, что мы видели во вторник, было хорошо срежиссированным театральным представлением. Украинский президент Петр Порошенко получил приглашение в Белый дом, навестил Дональда Трампа и был сопровожден вице-президентом Майком Пенсом в Совет национальной безопасности, где встретился с Г.Р. Макмастером и его командой - именно в тот день, когда Минфин США объявил о новом цикле санкций, наложенных на Россию. Счастливые лица кругом", - говорится в статье. Эксперт отмечает, что США сделали это в день, когда Россия вышла на рынок с евробондами на 10 и 30 лет, - чтобы показать, что новые санкции не помогут Москве в ее деятельности на международных рынках капитала. По мнению Эша, администрация Трампа хотела дать понять, что она все еще строга к России, она приняла эстафету от администрации Обамы и по-прежнему поддерживает Украину. Эш полагает, что, продемонстрировав рвение президента наказать Россию, администрация стремится отвлечь внимание критиков от Трампа и его трудностей с "Россиягейтом", "Флиннгейтом", "Комигейтом" и т.д., а также убедить Конгресс сделать ей поблажку, отказавшись от кодификации санкций (формальная кодификация санкций мешает администрации менять и отменять их. - Прим. ред.). "Хотя некоторые (включая украинцев) будут приветствовать санкции, реальность такова, что нынешние меры представляют собой не ужесточение санкций, а лишь их обслуживание - попытку обеспечить эффективность уже введенных санкций. [В санкционный список] было добавлено несколько человек и корпораций, однако это окажет только периферическое влияние на российскую экономику. Не добавлено новых секторов и классов активов, так что продления, ужесточения или расширения санкций не произошло", - говорится в статье. Эш считает, что администрация Трампа рвалась просигнализировать обо всем этом России. Она стремилась к сбалансированному шагу - достаточному для того, чтобы убедить Конгресс отказаться от кодификации санкций, но не вызывающему усиление напряженности в отношениях с Россией. "Я не уверен, что она достигла первого, но мы, однозначно, хотя бы отчасти убедили Москву в последнем - если русские понимают, в какой переделке оказалась администрация Трампа в связи с рисками, обусловленными кодификацией. Вспомните, что Конгресс начал меры по кодификации санкций только потому, что не доверяет администрации Трампа по части политики в отношении России или Украины", - указывает эксперт. "На российском направлении в ближайшие несколько недель надо наблюдать за следующими ключевыми вещами: ценой нефти и тем, откажется ли Конгресс от кодификации санкций. Если не откажется, и санкции будут узаконены, это принесет большой и длительный вред России, обеспечит продолжительную стагнацию и спад экономики при Путине, а также повысит вероятность нарастания конкуренции и конфликта с США, что вызовет повышение геополитических рисков и дальнейшее бегство капитала из России", - резюмирует Эш. Источник: Financial Times