22 июня 2017 г. Мэри Дежевски | The Guardian Война в Сирии вступает в заключительный этап, и риск американо-российского конфликта увеличивается "Не в первый раз появляются серьезные предупреждения о прямом американо-российском конфликте в Сирии, который может перерасти, при наихудшем сценарии, в третью мировую войну. То, что происходит, несет в себе отголоски опосредованных конфликтов, в которых принимали участие супердержавы в последние периоды холодной войны, но с новыми элементами риска, поскольку общепринятые правила и официальные каналы коммуникации в значительной степени утрачены", - пишет обозреватель The Guardian Мэри Дежевски. Самым опасным театром военных действий продолжает оставаться Сирия - отчасти из-за запутанности конфликта, но отчасти из-за того, что война, возможно, приближается к завершающему этапу. "Президент Башар Асад сейчас, кажется, считает, что при российской и иранской поддержке, которой он располагает, он сможет восстановить власть над всей Сирией", - говорится в статье. "Понятно, что конфликт в Сирии в настоящей ситуации прежде всего связан с судьбой страны и, во вторую очередь, с борьбой за господство в регионе - соперничество, в котором принимают участие Турция и Иран. Может, поэтому США заняли, кажется, более решительную позицию?" - рассуждает Дежевски. Цели России в Сирии были ясны с самого начала ее вступления в конфликт, полагает она. Речь идет о поддержке Асада как традиционного союзника и возможности отчасти вернуть влияние, которым пользовался Советский Союз на Ближнем Востоке. "Но эти соображения всегда были вторичными по сравнению с ее твердым намерением сохранить Сирию как единое государство", - считает автор. "Позиция США, напротив, выглядит непоследовательной, вежливо выражаясь", - продолжает Дежевски. Пока президентом был Барак Обама, США поддерживали ряд оппозиционных группировок и настаивали на том, что уход Асада в отставку является предварительным условием урегулирования конфликта. Дональд Трамп мог предрешить резкое изменение в политике по Сирии, однако изменения так и не произошло. Сближение с Москвой так и не началось из-за связанного с ней вашингтонского переполоха. "Одним из объяснений тому может быть общий беспорядок в администрации США, многие посты в которой остаются незанятыми и враждебность которой по отношению к Трампу остается сильной", - считает журналистка. Другим объяснением может быть ощущение - как в Вашингтоне, так и в Москве - что конец действительно близок и что, в то время как Россия сохранит или увеличит свое влияние, США нужно заявить о своих правах. Однако еще одним объяснением может быть глубокая - и опасная - враждебность Трампа по отношению к Ирану", - говорится в статье. Источник: The Guardian